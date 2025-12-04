Полицията заплаши варненци: 7000 лв. глоба, ако пак блокирате нещо

Полицията заплаши протестиращите във Варна, че ако още веднъж опитат да блокират ключова инфраструктура в град, ще последват административно-наказателни мерки.
Призивът е на ОДМВР-Варна и идва ден след опита на участници в демонстрация срещу властта и Бюджет 2026 да блокират Аспаруховия мост.
Случаят от снощи
От ОДМВР-Варна съобщиха, че по време на протеста снощи органите на реда са предприели необходимите мерки за недопускане на нарушения на обществения ред и за осигуряване спокойствието на жителите и гостите на Морската столица.
Около 20:00 часа беше направен опит от някои протестиращи да блокират Аспаруховия мост – ключова транспортна връзка в региона.
От полицията предупредиха, че няма да позволят ограничаване на свободното придвижване на хората и нормалното функциониране на обществения транспорт.
Заради създалата се ситуация снощи десетки граждани, включително много деца, бяха принудени да чакат по спирките в студа и не успяха да са по домовете си навреме, коментират от ведомството.
Източник: Община Варна
До 7000 лв. глоба
ОДМВР- Варна моли варненци да се съобразяват с указанията на служителите на реда и при забелязване на нередности незабавно да подават сигнали.
Полицията призова всички участниците в демонстрациите, както и техните организатори, да спазват закона и да не пречат на работата на органите на МВР.
Беше напомнено, че при повторен опит за затваряне на най-голямото мостово съоръжение в областта, законът ще бъде спазен и ще бъдат наложени административно-наказателни мерки спрямо нарушителите.
Санкцията за подобни действия е от 2000 до 7000 лева, а по Закона за движение по пътищата - от 1000 до 5000 лева.