04 декември 2025, 12:30 часа 391 прочитания 0 коментара
Полицията заплаши варненци: 7000 лв. глоба, ако пак блокирате нещо

Полицията заплаши протестиращите във Варна, че ако още веднъж опитат да блокират ключова инфраструктура в град, ще последват административно-наказателни мерки.

Призивът е на ОДМВР-Варна и идва ден след опита на участници в демонстрация срещу властта и Бюджет 2026 да блокират Аспаруховия мост.

Случаят от снощи

От ОДМВР-Варна съобщиха, че по време на протеста снощи органите на реда са предприели необходимите мерки за недопускане на нарушения на обществения ред и за осигуряване спокойствието на жителите и гостите на Морската столица.

Около 20:00 часа беше направен опит от някои протестиращи да блокират Аспаруховия мост – ключова транспортна връзка в региона.

От полицията предупредиха, че няма да позволят ограничаване на свободното придвижване на хората и нормалното функциониране на обществения транспорт.

Заради създалата се ситуация снощи десетки граждани, включително много деца, бяха принудени да чакат по спирките в студа и не успяха да са по домовете си навреме, коментират от ведомството.

До 7000 лв. глоба

ОДМВР- Варна моли варненци да се съобразяват с указанията на служителите на реда и при забелязване на нередности незабавно да подават сигнали.

Полицията призова всички участниците в демонстрациите, както и техните организатори, да спазват закона и да не пречат на работата на органите на МВР.

Беше напомнено, че при повторен опит за затваряне на най-голямото мостово съоръжение в областта, законът ще бъде спазен и ще бъдат наложени административно-наказателни мерки спрямо нарушителите.

Санкцията за подобни действия е от 2000 до 7000 лева, а по Закона за движение по пътищата - от 1000 до 5000 лева.

Десислава Любомирова
