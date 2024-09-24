Вижте листата на ДПС - Доган за парламентарните избори на 27 октомври в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на ДПС - Доган в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Хюсни Осман Адем Месут Ердинч Рушид Наил Бекир Наил Сали Сунай Лютфи Айше Мехмед Кадир Бейти Изетов Ахмедов Зюляй Сезгин Исмаил Илхан Исмаилов Салимов Светослав Байчев Баев Илияна Ивалинова Арсенова Есма Садетелин Ахмед Шефкет Муталиб Шевкет Халил Рахим Халил Ахмед Ахмед Идриз Неджвет Бехчет Шакир Ердал Ердинч Ахмед Сечкин Халил Мехмед Мехрун Исмаил Хюсеин Мудаим Юсменов Салимов Реджеб Неждетов Расимов Юсеин Асанов Ахмедов Хожгюл Риза Мехмедова Юсню Османов Мусов Ведат Ахмет Сакаллъ

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.