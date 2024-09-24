Вижте листата на ДПС - Доган за парламентарните избори на 27 октомври в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на ДПС - Доган в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Хюсни Осман Адем
- Месут Ердинч Рушид
- Наил Бекир Наил
- Сали Сунай Лютфи
- Айше Мехмед Кадир
- Бейти Изетов Ахмедов
- Зюляй Сезгин Исмаил
- Илхан Исмаилов Салимов
- Светослав Байчев Баев
- Илияна Ивалинова Арсенова
- Есма Садетелин Ахмед
- Шефкет Муталиб Шевкет
- Халил Рахим Халил
- Ахмед Ахмед Идриз
- Неджвет Бехчет Шакир
- Ердал Ердинч Ахмед
- Сечкин Халил Мехмед
- Мехрун Исмаил Хюсеин
- Мудаим Юсменов Салимов
- Реджеб Неждетов Расимов
- Юсеин Асанов Ахмедов
- Хожгюл Риза Мехмедова
- Юсню Османов Мусов
- Ведат Ахмет Сакаллъ
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.