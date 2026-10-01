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Дърво се срути върху хора в Морската градина във Варна, двама са в болница

01 октомври 2026, 13:45 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Дърво се срути върху хора в Морската градина във Варна, двама са в болница

Мъж и жена са настанени в болница, след като клон от дърво падна върху тях в Морската градина във Варна. При инцидента е пострадала леко още една жена, която е прегледана и освободена, съобщиха за БТА от МБАЛ "Св. Анна" в крайморския град. По-тежко пострадалата жена е настанена в неврохирургия, а мъжът, който е в най-тежко състояние, е в реанимацията.

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От полицията допълниха, че около 10:50 часа е получен сигнал за инцидент в Морската градина. Мъж на 72 години и жена на 59 години – служители по чистотата към Община Варна, са изпълнявали служебните си задължения, когато клон от дърво се е счупил и е паднал върху тях.

На мястото на инцидента са били две линейки, както и екип на полицията.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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