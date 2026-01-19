Протест в "Кроношпан" след спирането на производствена линия

Служители на "Кроношпан" във Велико Търново излязоха на протест срещу решението за спиране на производствена линия в предприятието. В петък регионалната екоинспекция разпореди преустановяване на дейността на линията за производство на плочи от дървесни частици.

"В ситуацията, в която сме поставени, сме принудени в седем работни дни да успеем да спрем линиите, но се надявам на консенсус", заяви търговският директор на компанията Николай Банков. Още: След спирането на "Кроношпан": Манол Генов обеща да продължи със същото и на други места

По думите му заповедта на екоинспекцията е незаконосъобразна и не се основава на реални измервания на качеството на въздуха, които, според него, показват, че няма риск за здравето. Банков определи действията срещу дружеството като "безпрецедентен натиск".

Той допълни още, че на този етап компанията не може да стартира планираната инвестиция от 20 млн. евро за изграждане на нови пречиствателни съоръжения.