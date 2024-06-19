Виц за добро утро: Тате, тате
- Не може, моето момче! Отивай да си лягаш!
- Моля те, бе, тате! Тоя филм, дето току-що започна - май ще се окаже доста интересен!
- Съжалявам, моето момче! Време е за сън! Ето, виж - и какичките във филма вече започнаха да се събличат. Понеже много им се спинка!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове