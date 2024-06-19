Webground
Днес 249 Вчера 249

Виц за добро утро: Тате, тате

61
Виц за добро утро: Тате, тате
Снимка: iStock

- Тате, тате! Може ли да погледам още малко телевизия?

- Не може, моето момче! Отивай да си лягаш!

- Моля те, бе, тате! Тоя филм, дето току-що започна - май ще се окаже доста интересен!

- Съжалявам, моето момче! Време е за сън! Ето, виж - и какичките във филма вече започнаха да се събличат. Понеже много им се спинка!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Вечерен виц: Интервю

Виц на деня: Какво е

Виц за добро утро: Липсвам ли ти?

Вечерен виц: Прощавайте

Виц на деня: Между съпрузи

Виц за добро утро: Какво работиш

Вечерен виц: На добрата жена

Виц на деня: Комшийке

Виц за добро утро: Разговор между пенсионери

Вечерен виц: Мъж навестява приятел

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Излизането на светло на "Величие" е добре за демокрацията: Анализ на Цветанка Андреева (ВИДЕО)

Това, което се случи с партия "Величие", е много добре от гл...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Виц за добро утро: Тате, тате
Виц за добро утро: Тате, тате

- Тате, тате! Може ли да погледам още малко телевизия? - Не може, моето момче! Отивай да си лягаш! - Моля те, бе, тате! Тоя филм, дето току-що започна...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Русия призна официално за една от най-болезнените си загуби в Украйна: А-50 "Бериев"
Русия призна официално за една от най-болезнените си загуби в Украйна: А-50 "Бериев"

Русия официално си призна за една от най-болезнените си загуби във войната с Украйна – свалянето на най-ценния руски военен самолет в лицето...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Неочакван обрат в курса на еврото, вече е на нива, невиждани от месеци
Неочакван обрат в курса на еврото, вече е на нива, невиждани от месеци

След кратка стабилизация в петък, еврото днес отново пое надолу и падна под нивото от 1,07 за долар.  Това е най-ниското ниво на единната...