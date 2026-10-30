Русия с тежка атака срещу Украйна, ракети "Искандер-М" поразиха столицата Киев (ВИДЕО)

Русия подложи на поредна тежка атака украинската столица Киев. Ударите бяха потвърдени от кмета Виталий Кличко. Според него, отломки от ракета горят в двора на жилищен комплекс в Днепровски район. Взривната вълна е избила и прозорци в жилищна сграда на друго място. „В Днепровски район отломки от ракети горят в двора на жилищен комплекс. На друг адрес взривната вълна е избила прозорци на жилищна сграда“, се казва в изявлението му.

Kyiv right now. Around 8 Iskander-M ballistic missiles were fired at the capital in just 5 minutes. russia is a terrorist state. Stop pretending you don’t see this. https://t.co/n4llSUfUdO — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 29, 2026

По-късно той добави, че в един от засегнатите райони отломки от ракети са паднали и близо до жилищен комплекс, а сграда на магазин е била разрушена. Кличко отбеляза, че пожарът, възникнал в резултат на вражеската атака, вече е овладян.

Kiev is under another large Russian ballistic missile barrage. No air defense active as with previous strikes on the capital. https://t.co/Rv4Mk7EGcZ — ayden (@squatsons) October 29, 2026

В социалните мрежи се появиха данни за мащаба на атаката. Според очевидци, само в рамките на пет минути в столицата са паднали осем балистични ракети "Искандер - М".

🇷🇺🚀💥💥 Kiev, 8 missili balistici in 5 minuti! https://t.co/CKAZjJsjSu — Lukyluke31 (@Lukyluke311) October 29, 2026

Същевременно Киевската градска военна администрация съобщи, че в резултат на руската атака е загинал един човек. „За съжаление, научихме за един смъртен случай в резултат на вражеската атака. Съболезнования на семейството и приятелите“, се казва в съобщението.

По-късно бе съобщено и за удари в Запорожка област. Под атака е град Днипропетровск.

🇷🇺🚀💥 Serie di attacchi in corso a Dnepropetrovsk e Zaporozhye. https://t.co/4StsOM5hK5 — Lukyluke31 (@Lukyluke311) October 29, 2026