Ударени кораби край България:

Русия с тежка атака срещу Украйна, ракети "Искандер-М" поразиха столицата Киев (ВИДЕО)

30 октомври 2026, 1:50 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС
Русия с тежка атака срещу Украйна, ракети "Искандер-М" поразиха столицата Киев (ВИДЕО)

Русия подложи на поредна тежка атака украинската столица Киев. Ударите бяха потвърдени от кмета Виталий Кличко. Според него, отломки от ракета горят в двора на жилищен комплекс в Днепровски район. Взривната вълна е избила и прозорци в жилищна сграда на друго място. „В Днепровски район отломки от ракети горят в двора на жилищен комплекс. На друг адрес взривната вълна е избила прозорци на жилищна сграда“, се казва в изявлението му.

По-късно той добави, че в един от засегнатите райони отломки от ракети са паднали и близо до жилищен комплекс, а сграда на магазин е била разрушена. Кличко отбеляза, че пожарът, възникнал в резултат на вражеската атака, вече е овладян.

В социалните мрежи се появиха данни за мащаба на атаката. Според очевидци, само в рамките на пет минути в столицата са паднали осем балистични ракети "Искандер - М".

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Същевременно Киевската градска военна администрация съобщи, че в резултат на руската атака е загинал един човек. „За съжаление, научихме за един смъртен случай в резултат на вражеската атака. Съболезнования на семейството и приятелите“, се казва в съобщението.

По-късно бе съобщено и за удари в Запорожка област. Под атака е град Днипропетровск. 

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Русия Киев Виталий Кличко руска атака война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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