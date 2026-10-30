Зеленски не се дава на Тръмп: Руска рафинерия пак гори, както и завод за консерви за руската армия (ВИДЕО)

На фона на обяснения в The Wall Street Journal, че Украйна е прекратила въздушните си удари срещу руските рафинерии и само е довършила "текущи операции" заради натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, има пресни кадри, които показват обратното. Поредната украинска атака с далекобойни дронове изглежда е уцелила Новокуйбишевската рафинерия, която се намира в Самарска област. Тя е част от обектите на "Роснефт", годишно преработва по около 8,8 млн. тона суров петрол.

В официалната си страница във ВКонтакте, руския еквивалент на Facebook, губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев признава, че има масирана атака – последното съобщение е преди по-малко от половин час. Засега той не дава допълнителни подробности, като единствено предупреждава да не се снима случващото се – и за пореден път в Телеграм никой не го слуша.

И още – според данни на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, определен от режима на руския диктатор Владимир Путин за чуждестранен агент, в Стародуб, Брянска област, е атакувано предприятието "Консервсушпрод". То снабдява руската армия с консервирани храни. Засега губернаторът на Брянска област Егор Ковалчук не е писал абсолютно нищо в официалния си канал в Телеграм за случилото се, а кадрите на ASTRA тепърва ще бъдат геолокализирани:

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Украинските дронове затвориха и всички летища в Москва - Домодедово, Внуково, Жуковски (Раменско) и Шереметиево. Летището в Ярославъл също беше затворено. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава като информационна агенция в официалния си канал в Телеграм за свалени безпилотни летателни апарати - от 22:10 часа на 29 октомври. Според неговите данни досега са свалени 109 дрона.

Междувременно, Русия продължава с въздушните си атаки срещу украинската столица Киев – издадено е поредно предупреждение и има активна въздушна тревога. В 6:00 часа кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм за нов пожар, в Облонски район на украинската столица след паднали отломки от дронове. В Днипро, заради руските въздушни удари, 350 000 домакинства са без ток – ОЩЕ: Русия с тежка атака срещу Украйна, ракети "Искандер-М" поразиха столицата Киев (ВИДЕО)

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