Атлантическият съвет: Путин иска светът да повярва, че победата на Русия в Украйна е неизбежна

Руската инвазия в Украйна загуби инерция през 2026 г., като армията на Путин завзе значително по-малко територия, отколкото в предишни години, въпреки рекордните загуби, съобщава Атлантическият съвет. Изданието съобщи, че междувременно Украйна е успяла да проведе серия от малки контраофанзиви, които са освободили стратегически важни територии и са опровергали хвалебствените твърдения на Кремъл за постоянно настъпление на руските войски.

Отбелязва се, че тази промяна в динамиката на бойното поле е предизвикала оживен дебат сред международните наблюдатели. „Много коментатори отдават успеха на Украйна на укрепването на способностите ѝ за удари със среден обсег, на които се приписва отслабването на логистичната база при руско нашествие“, се казва в статията.

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Една ключова тенденция, според изданието, която е получила по-малко внимание, е нарастващата роля на системите за противовъздушна отбрана, базирани на дронове. През последната година украинските въоръжени сили използват все по-голям флот от дронове с FPV управление и специализирани прехващачи, за да получат известно въздушно превъзходство над зоната на бойните действия.

Изданието отбелязва, че макар тази тенденция да не е нова, тя набра скорост през 2026 г., позволявайки на украинските военни да ограничат офанзивните възможности на Русия, като същевременно създават условия за собствени локални пробиви. „Настоящият акцент върху системите за противовъздушна отбрана, базирани на дронове, е поредно доказателство, че в контекста на войната в Украйна необходимостта е майка на изобретението“, отбелязва изданието.

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Обяснява се, че Украйна е имала нужда да въведе иновации в тази област, защото ѝ липсват традиционни системи за противовъздушна отбрана на бойното поле. „Секторът на динамичните отбранителни технологии на Украйна изигра ключова роля в разработването на системи за противовъздушна отбрана, базирани на дронове: приблизително половината от военно-техническите компании на страната в момента произвеждат някаква форма на система за противовъздушна отбрана FPV или прехващач“, твърди изданието.

Отвъд бойното поле, това също така засили способността на Украйна да защитава градовете и гражданската инфраструктура на страната от бързо усъвършенстващите се руски дронове, особено от сегашното поколение модели с реактивен двигател. Изданието отбелязва, че въздействието на украинската система за противовъздушна отбрана, базирана на дронове, върху фронтовата линия на войната е впечатляващо. То цитира данни, показващи, че от началото на тази година украинските подразделения са свалили над 400 000 руски дрона от различни типове.

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„Благодарение на напредъка на страната в противовъздушната отбрана, базирана на дронове, украинските сили успяха да си възвърнат инициативата на фронтовата линия в продължаващата борба за превъзходство в областта на дроновете и борбата с тях, която се превърна в определяща черта на руско-украинската война“, се казва в статията. Изданието отбелязва, че това подкопава способността на Кремъл да провежда настъпателни операции и да оформя бойното поле, използвайки собствени подразделения с дронове, както и задълбочава съществуващата „зона на поражение“ и намалява вероятността от каквито и да било решителни пробиви.

Както завършва статията, руският президент Владимир Путин иска светът да повярва, че победата на Русия в Украйна е неизбежна, но реалността на бойното поле показва друго. „В момента Русия се бори да постигне напредък и всъщност губи позиции в много сектори. Продължаващата способност на Украйна да се изправи срещу далеч по-мощен враг се дължи до голяма степен на майсторството ѝ във войната с дронове, особено на иновативното ѝ използване на безпилотни системи като оръжия за противовъздушна отбрана“, пише в материала.

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