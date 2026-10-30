НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 30.10.26 - Бяхме готови да вдигнем самолети срещу дроновете, обяви Радев

Изминаха 56 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

В момента се изготвят "всички възможни експертизи" и се очаква "най-сетне ние да имаме отговор, и то фактически ясно доказателство, кой извършва тези атаки" - това заяви премиерът Румен Радев във връзка с най-актуалното нападение с дронове срещу търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Става въпрос за атаката от вчера, 28 октомври, по CONTSHIP JET, станала близо до нос Калиакра.

"Искана е непрекъснато помощ от НАТО – имаме патрулиращи американски самолети, френският патрулиращ самолет откри дроновете около половин час преди удара, даже даде данни за посоката, екипажът имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация. Ние вече работим в синхрон. Обменяме информация. Но виждате, че това само по себе си не е достатъчно. Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да могат да въздействат с въоръжение по тези дронове, ако бяха нахлули в наши териториални води. Дотам не се стигна", заяви Радев.