Риск за здравето: Видин забрани къпането в Дунав

Качеството на водата е трета категория, което е много лошо, и къпането в Дунава би създало работа на дерматолозите. Затова къпането в реката край Видин е забранено. То крие сериозни рискове за здравето, предупреждават от Регионалната здравна инспекция. На мястото, известно като плажа във Видин, под крепостта „Баба Вида” Общината постави чадъри и душове, но там ще може само да се плажува, без да се влиза в реката.

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Зам.-областният управител на Видин Пролет Георгиева-Никова каза пред Нова телевизия ,че заповедта се издава традиционно през последните години и е свързана със забраната за плуване, къпане и други дейности, свързани с навлизане във водата. Тя касае всички водни обекти на територията на област Видин, които са неохраняеми и необезопасени.