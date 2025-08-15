Австрийски полковник: "Руснаците са като водата. Използват всички пролуки".

Постигнала ли е Русия голям пробив на фронта в района на Покровск? От кои слабости на Украйна се възползва Русия и коя е нейната тактика? Дойче веле разговаря с австрийския полковник и военен историк Маркус Райзнер. Ето какво сподели той:

ДВ: Съобщава се за пробив на руските войски в Донецка област. Какъв е Вашият коментар?

Маркус Райзнер: Да, ако трябва да обобщя накратко - наблюдаваме пробив в украинските отбранителни позиции и той се разширява. Според различни оценки - вече до 13 километра.

Въпреки това все още не можем да говорим за така наречения „оперативен пробив”. Такъв би имало, ако, подобно на пробив в язовирна стена, украинските отбранителни позиции постепенно започнат да се разпадат, а руските войски - да напредват все по-навътре в територията на Украйна. Засега това не се е случило.

В момента ситуацията край Покровск е неясна, но е очевидно, че руските войски са напреднали на север. Там има малки групи руски военни, но засега без тежка техника. Това се дължи и на факта, че Украйна се опитва да предотврати по-нататъшното напредване на тежка техника на противника, като активно използва дронове.

Сега всичко зависи от това дали украинската страна ще успее бързо да прехвърли така наречените „оперативни резерви“, за да блокира това напредване на Русия, а може би дори да го прекрати, като обгради руските войски.

Говорите за украинския резерв. Но това е системен проблем за украинската армия - много наблюдатели отбелязват, че не достигат хора. Съгласен ли сте?

Маркус Райзнер: Да, за съжаление е така и трябва да отбележа, че говоря за това вече от няколко месеца - от миналата година, когато Русия пое инициативата в свои ръце. Оттогава тя е на нейна страна. Това стана възможно, защото Москва постепенно прехвърляше на фронта все повече и повече войници и техника. Но също и защото натискът от страна на Украйна, подкрепяна от Запада, не беше достатъчно силен, за да спре настъплението на Русия.

По мое мнение, Украйна трябваше още миналата година да вземе решение за мобилизация на мъжете между 18 и 25 години. Това е много сложно решение, политическо решение с дългосрочни последствия. Но Украйна сега се нуждае от допълнителни войници. Защо? Мнозина изглежда смятат, че в тази война има непрекъсната фронтова линия с укрепления и окопи от двете страни. Но това не е така. Отбраната на Украйна се гради върху отделни опорни точки. Това са отбранителни пунктове на определено разстояние един от друг, които се опитват да задържат фронта.

Украинците, с които общувам, казват, че руските военни са като водата. Те откриват всяка пукнатина в отбраната и проникват през нея. И точно в това е проблемът, който виждаме днес. Руснаците се промъкват през тези пукнатини между опорните отбранителни центрове и се озовават зад украинските позиции. Украинските войски често не знаят дали пространството зад тях вече не е заето от противника, дали все още могат да задържат позициите си. Не знаят и това дали още могат да получават нови боеприпаси или ще трябва да се изтеглят, за да не бъдат обкръжени?

ДВ: Накъде може да се насочи руската армия, ако този пробив се запази? Счита се, че руските войски могат да продължат движението си в посока Краматорск и Славянск. Защо те са толкова важни?

Маркус Райзнер: Руското оперативно командване може да се раздели на три сектора. Има северен сектор - районът между Суми и Харков. Има централен сектор - районът от Купянск до Запорожие. И южен сектор - от Запорожие до Херсон.

Докато атаките на Русия на север и юг са насочени към притискане и разгромяване на украинските сили, основното внимание е към централния сектор с пет укрепени района - Купянск, Северск,

Константиновка, Покровск и Новопавловка. Какво прави Русия там? По същество тя използва същата тактика, която наблюдавахме през последните месеци, например по време на украинската операция в Курск. Тя се опитва да подкрепи настъплението, като използва безпилотни самолети, които се управляват с оптични кабели, нанасяйки по този начин щети на украинската логистика. А това прави тези точки трудни за отбрана.

Руските войски се опитват с подкрепата на безпилотни самолети, с направляеми бомби и други подобни оръжия да принудят украинците да напуснат градовете, прекъсвайки снабдяването им, като по този начин правят отбраната им фактически невъзможна.

Когато погледнем ситуацията в централния сектор, виждаме, че тук се намират няколко важни възли и транспортни пътища, които служат като жизненоважни артерии на украинската логистика. Напредвайки, Русия сега се опитва да завземе колкото се може повече от тези възли и то колкото се може по-бързо, или да ги прекъсне, за да лиши украинските подразделения от възможността за снабдяване.

Ако погледнем към Донбас - Краматорск и Славянск са два опорни пункта - това са на практика нещо като градове-крепости. Русия се опитва да завземе обширна територия, може би дори да ги обкръжи напълно. Ще успее ли? Ще видим. Но именно това намерение Русия се опитва да реализира от миналата година насам.

ДВ: Какво могат да направят в тази ситуация страните, които подкрепят Украйна?

Маркус Райзнер: На първо място, необходимо е да се усили противовъздушната отбрана, за да може Украйна да се защити от стратегическите въздушни удари на Русия.

Второ: Важно е да се разбере, че това е война на изтощение. Мнозина от нас нямат представа какво означава да водиш война на изтощение. Този, който разполага с повече ресурси, този, който има по-голяма мощ, ще победи и всичко може да приключи много бързо. Затова е ясно, че наличните войници, наличните оръжейни системи и наличните възможности са от решаващо значение.

Трето: На тактическо ниво е видно, че руските войски вече многократно са се адаптирали към ситуацията през последните месеци и години и много от техните бойни тактики са напълно разумни и логични. Това означава, че е възникнала парадоксална ситуация. От една страна, у нас се създава впечатлението, че Русия напълно безсмислено жертва своите войници. Но от друга страна, тези военни се опитват да действат много внимателно на тактическо и оперативно ниво. И е важно най-сетне да признаем това.

Източник: Дойче веле