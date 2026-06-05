ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 05.06.2026

Днес денят е подготвил по нещо интересно за феновете на всеки спорт. Петъкът започва с моторни спортове, които ще могат да се следят през целия ден. Никола Цолов също ще блесне на телевизионните екрани следобяд по време на квалификацията за Гран при на Монако. Обиколката на Италия при жените пък навлиза в своя седми етап. Феновете на футбола ще могат да наблюдават на живо притялеската среща между Българияи и Молдова, а тези на баскетбола ожесточения финал на Националната баскетболна лига при мъжете.

Ето какво можете да гледате по телевизията днес:

11:35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 1

11:55 Формула 3, квалификация за Гран при на Монако - Диема спорт 3

14:00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 3

14:30 Волейбол, Сърбия - Полша, жени - МАХ Спорт 2

14:30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Монако - Диема спорт 3

15:00 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1

15:50 Мото GP, тренировка за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 1

16:00 Колоездене: Обиколка на Италия, седми етап, жени - Евроспорт 2

16:10 Формула 2, квалификация за Гран при на Монако - Диема спорт 3

18:00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Монако - Диема спорт 3

19:15 Баскетбол, Балкан - Локомотив (Пд) - МАХ Спорт 2

19:30 Словакия - Черна гора - Диема спорт

19:45 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Монако - Диема спорт 3

20:00 Молдова - България - БНТ 3

20:00 Швеция - Гърция - Диема спорт 2

20:45 Унгария - Финландия - Диема спорт 3

21:00 Голф: PGA тур, Мемориъл, втори ден - Евроспорт 2

22:10 Франция - Кот д'Ивоар - Диема спорт 2

22:30 Волейбол, Доминиканска република - България, жени - МАХ Спорт 2