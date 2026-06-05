Земята е преживяла пет масови измирания: Започнало ли е шестото

Биолози твърдят, че човечеството е предизвикало шестото масово измиране в историята на Земята и за разлика от предишните пет, този път то не е причинено от астероид или вулкани, съобщава Space Daily.

Започна ли шестото измиране на Земята?

Според учените, през последните 500 милиона години Земята е преживяла пет катастрофи, всяка от които е унищожила по-голямата част от живота на планетата. Най-скорошната се е случила преди 66 милиона години, когато астероид с диаметър приблизително 10 километра е ударил днешния полуостров Юкатан в Мексико и е сложил край на ерата на динозаврите. След всяка такава катастрофа природата се е възстановявала, но това е отнемало милиони години. Бозайниците, включително хората, заемат екологичното пространство, освободено след тези събития.

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Масово измиране се определя като изчезване на най-малко 75% от всички видове на планетата в рамките на кратък геоложки период. Според наръчника на Природонаучния музей „кратък“ период в този контекст означава по-малко от 2,8 милиона години. По този стандарт всяко от петте предходни събития ясно отговаря на условията на неговото възникване.

Днес картината е тревожна. Проучване от 2015 г. в списанието Science Advances, ръководено от Херардо Себайос от Националния автономен университет на Мексико, регистрира 477 измирания на гръбначни животни от 1900 г. насам, в сравнение с естествен фонов процент от само около девет.

По този начин, настоящият темп на изчезване на гръбначни животни е 8-100 пъти по-висок от нормалния. Броят на видовете, изчезнали през последния век, при естествени условия би изчезнал за 800-10 000 години.

Още по-драматични загуби се регистрират сред безгръбначните – охлюви, голи охлюви и други същества, които обикновено пренебрегваме. Преглед от 2022 г. в Biological Reviews, ръководен от Робърт Коуи от Хавайския университет, изчислява, че от 1500 г. насам Земята може би вече е загубила между 150 000 и 260 000 вида, което е от 7,5 до 13% от цялото известно биоразнообразие.

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Според изследователите, предишните оценки са били подценени, защото учените са се фокусирали предимно върху големи животни. Основната разлика от предишните катастрофи е причината. Предишните пет измирания са били причинени от външни сили: заледяване, вулканични изригвания, деоксигенация на океаните и удари на астероиди.

Настоящото ускорение на измирането на Земята, както се твърди в статията, е резултат от един-единствен вид – хората. Превърнали сме приблизително половината от обитаемата повърхност на планетата в земеделие и градове, увеличили сме концентрациите на CO2 в атмосферата с приблизително 50% над прединдустриалните нива и сме подкиселили повърхностните слоеве на океаните с приблизително 30%.

Не всички учени обаче са съгласни с термина „шесто масово измиране“. Джон Уийнс от Университета на Аризона и Кристен Сейбън от Харвард анализираха данни за повече от 163 000 растителни и животински вида в статия в PLOS Biology. През последните 500 години само 102 рода са изчезнали – по-малко от 2% от родовете бозайници и по-малко от 0,5% от всички оценени родове. Прагът от 75%, определящ масово измиране, все още е далеч. Според Уийнс терминът „шесто масово измиране“ преувеличава това, което данните в момента подкрепят.

Но и двете страни са съгласни: биоразнообразието намалява, темпът на това намаляване се ускорява и човешката дейност е причината.

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