Програма на Левски в Шампионска лига: жребий | мачове | дати и часове | телевизия

Левски спечели първата си шампионска титла от 17 години насам. Това не просто върна “сините“ на родния връх, а им осигури право на участие в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. Това им гарантира между 4 и 6 европейски мача. Единственият сезон, през който Левски е стигал до груповата фаза на “турнира на богатите“ е 2006/07. Тогава “сините“ преодоляват Сиони Болниси (Грузия) във втория и Киево Верона (Италия) в третия предварителен кръг по пътя си към основната фаза. А в групите срещат Челси, Барселона и Вердер Бремен. За жалост там Левски допуска 6 загуби в 6 мача, като допуска 17 гола и вкарва само 1.

Ето кои са съперниците на Левски в първия предварителен кръг

За разлика от преди 20 години, това лято Левски ще започне европейския си път още от първия предварителен кръг. А лошата новина за “сините“ е, че ще бъдат непоставен отбор. Така потенциалните им съперници са Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Борац (Босна и Херцеговина), Викингур (Исландия), Кайрат (Казахстан), Университатея (Румъния), Рига (Латвия), Клаксвик (Фарьорски острови), Флора (Естония), Ларн (Северна Ирландия), Петрокуб (Молдова), Тъ Ню Сейнтс (Уелс).

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Ето кои отбори може да срещне Левски във втория предварителен кръг

Ако продължи към втория предварителен кръг, Левски със сигурност може да срещне Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех Познан (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел). Ако в първия кръг “сините“ отстранят непоставен съперник може да срещнат Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Борац (Босна и Херцеговина).

А ако отстрани някой от тези 5 отбора, Левски може да срещне някой измежду Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), Сутиеска (Черна гора), Атерт (Люксумбург), Арарат-Армения и шампионът на Албания.

Кога ще бъде изтеглен жребият за Шампионска лига?

Очакванията са от УЕФА да разделят отборите на регионален принцип, както правят по принцип. Но това ще бъде обявено или в деня преди жребия, или в сутринта на деня на жребия. Самият жребий за първия предварителен кръг ще бъде изтеглен на 16 юни. А жребият за втория предварителен кръг ще се изтегли още на следващия ден – 17 юни.

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Първи мачове на Левски в Шампионска лига: дати и телевизия

Предвидените дати за провеждане на първия предварителен кръг за класиране в Шампионска лига са на 7-8 и 14-15 юли. А срещите от втория предварителен кръг са на 21-22 и 28-29 юли. Очаква се и през сезон 2026/27 мачовете на българските отбори в евротурнирите да бъдат излъчени по каналите на Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате мачовете на Левски в Шампионска лига на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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