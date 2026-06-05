Голямото дежа вю на Мондиал 2026: Човекът, който запали вувузелите в ЮАР през 2010 г., а после изчезна

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще започне на 11 юни. Откриващата среща е между Мексико и ЮАР. Появява се странното чувство за дежа вю. Сякаш сме го виждали и преди. 16 години по-рано. Световното първенство в ЮАР през 2010 г. Откриващата среща се играе на 11 юни, а един срещу друг се изправят домакините и Мексико. И тогава стана магията. В 55-ата минута Сифиве Чабалала откри резултата с красиво попадение и запали вувузелите по трибуните в Африка.

Сифиве Чабалала записва името си в историята на ЮАР със златни букви

През 2010 г. се провежда първото, и до момента единствено световно първенство, стопанисвано в Африка. То е специално по много причини, като една от най-големите идва още в първия ден. Домакините от ЮАР се изправят срещу Мексико, а на тяхна страна е единствено публиката. Онези шумни африканци, надуващи вувузелите. Но противно на всички очаквания, "бафана бафана" поведе, а Сифиве Чабалала записа името си в историята със златни букви. Срещата завърши при резултат 1:1, но не това беше важното.

For what it's worth @officialdrury, ahead of the imminent 🇲🇽Meeting in Mexico🇿🇦 in a week's time:



Time has flown by but everytime I watch the clip of THAT Bafana Bafana goal, finished with assured aplomb by Tshabalalaaaahh! at the Calabash in Jozi on 11 June 2010, I smile fondly… pic.twitter.com/GhbZQgIhNs — GeehSp⚽️🎣t (@GeehSport) June 4, 2026

Чабалала е юноша на Кайзер Чийфс

И все пак, за голямата футболна общественост Чабалала е онзи играч, който прати цяла Африка в екстаз. А какъв е неговият футболен път? Изненадващо или не, по-голямата част от кариерата си прекарва в ЮАР. Сифиве Чабалала е роден на 25 септември 1984 г. във Фири. Започва в школата на Кайзер Чийфс, но първия си професионален договор подписва с Александра Юнайтед през 2003 г. Там играе 1 година, след което преминава във Фрий Стейт Старс. Там остава за 2 години и половина, преди да се завърне в Кайзер Чийфс в началото на 2007 г. Именно при "бляскавите момчета" изкарва най-силните си години.

В Кайзер Чийфс Чабалала изиграва над 300 мача за 11 години

Сифиве Чабалала играе за Кайзер Чийфс от началото на 2007 г. до лятото на 2018 г. Цели 11 години и половина. И не просто присъствие в клуба. Крилото записва 344 мача за "бляскавите момчета", в които вкарва 55 гола и дава 85 асистенции. И когато се оттегля, заминава за Европа. Почти на 34, героят на ЮАР решава да търси ново предизвикателство. Но така и не успява да намери ритъма си. След неуспешен едногодишен престой в турския Ерзурумспор, той остава без отбор.

Въпреки залеза, всички помнят името на Чабалала

След една година без професионален футбол, Сифиве Чабалала се завръща в родината си, като този път подписва с АмаЗулу през лятото на 2020 г. Но на 36 години, без особен игрови ритъм, той отново не намира себе си. И след по-малко от година прекатява футболната си кариера. Освен легенда на ЮАР заради знаменития гол, Чабалала ще остане и в историята на Кайзер Чийфс със своите 11 години и над 300 мача. Но той е перфектният пример, че дори да нямаш най-бляскавата кариера, един момент е достатъчен всички да запомнят името ти. Дори да изчезнеш след него.