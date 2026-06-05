От групата на изпадащите до трансфер за милиони в един от най-големите европейски грандове: Кой роден футболист бе пожелан от Цървена звезда

Сръбският гранд Цървена звезда е на крачка от сключването на договор с една от младите надежди на родния ни футбол - Кристиян Балов, пишат от Sportal.rs. Сръбското издание представя Балов като една от най-големите перспективи в българския футбол. Очаква се нападателят да подпише четиригодишен договор с носителя на Купата на европейските шампиони от 1991 г., а трансферът му от Славия ще струва на тима 2 милиона и половина евро.

Очаква се Кристиян Балов да подпише четиригодишен договор с Цървена звезда

Кристиян Балов е продукт на школата на Славия. Дебюта си при професионалистите прави през 2024 г., но тоди седон се оказа повратен за него. Той се превърна в титуляр на "белите" и макар че е едва 19-годишен, успя да реализира поредица от решаващи голове и асистенции. Това логично доведе и до дебюта му в националния отбор на България, където се разписа при историческата победа над Соломоновите острови, завършила при 10:2. Крилото на Славия бе обявен и за "Най-прогресивен млад играч на България" за 2025 г.

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Балов отива със сериозна заявка в тима на Цървена звазда, който тази година стана шампион на Сърбия за исторически девети пореден път. "Звездашите" преживяват един от най-успешните периоди в модерната си история. Любопитен факт е, че Звезда държи световния рекорд за най-дълга серия без загуба като домакин в национален шампионат, подобрявайки досегашното постижение на Реал Мадрид.

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