Хайди Клум е най-новият посланик на УНИЦЕФ (ВИДЕА)

Супермоделът Хайди Клум е назначена за най-новия посланик на УНИЦЕФ САЩ — важен етап, който идва повече от десетилетие след като за първи път започва да работи с организацията през 2011 г. През годините Клум се превръща в един от най-разпознаваемите застъпници на УНИЦЕФ, като помага за провеждането на известната кампания "Пакост или лакомство за УНИЦЕФ" и пътува по света, за да се запознае отблизо с работата на организацията.

Назначението идва малко преди Международния ден на играта на Организацията на обединените нации, който се отбелязва на 11 юни и подчертава значението на играта като основно право на всяко дете. За Клум новата титла е израз на още по-дълбок ангажимент към мисията, която тя подкрепя от години.

Heidi Klum Says Becoming a UNICEF Ambassador Feels ‘Incredibly Personal’ After Years of Advocacy (Exclusive) https://t.co/jbrCq23I4G — People (@people) June 3, 2026

"Изключително съм поласкана от това признание", споделя Клум пред списание "PEOPLE". "След като работя в тясно сътрудничество с УНИЦЕФ вече известно време, това да стана посланик на УНИЦЕФ САЩ означава много за мен, защото задълбочава ангажимента ми да помагам на деца по целия свят. За мен е привилегия да използвам гласа си, за да подкрепям мисията на УНИЦЕФ и да защитавам правото на всяко дете на здравословно, безопасно и изпълнено с надежда бъдеще."

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Справедлив свят за всяко дете

Моделът, телевизионна водеща, продуцент и бизнес лидер Хайди Клум подкрепя мисията на УНИЦЕФ от 2011 г. Сега тя издига този ангажимент на ново ниво като новоназначен посланик на УНИЦЕФ. Като майка на четири деца, Клум знае от първа ръка колко голяма е отговорността да се формира следващото поколение и колко силно може да бъде влиянието на нейната обществена платформа в подкрепа на един по-добър и по-справедлив свят за всяко дете.

"Преди да бъда телевизионна личност, продуцент или посланик на УНИЦЕФ, аз съм преди всичко майка. Децата винаги са били моят основен приоритет. Вярвам, че всяко дете заслужава сигурност, възможности за развитие, достъп до здравеопазване и любов.", споделя Клум пред УНИЦЕФ.

В интервю за организацията звездата си припомни едни от най-значимите преживявания, свързани с посещения на Хаити и Индия.

Клум е изградила впечатляваща кариера, основана на себеизразяването, увереността и автентичността. Именно тези качества допринасят за това официално тя да бъде призната за посланик на УНИЦЕФ САЩ.

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"Всяко дете заслужава да се чувства забелязано, ценено и достатъчно защитено, за да бъде себе си. Увереността и достойнството са изключително важна основа, защото когато децата получават подкрепа, насърчение и възможности, можете буквално да видите как те разцъфтяват и започват да вярват в бъдещето си. Когато тези неща им бъдат отнети поради бедност, конфликти или липса на достъп до образование и здравеопазване, това засяга всеки аспект от тяхното развитие и усещането им за собствена стойност.

Ето защо работата на УНИЦЕФ е толкова важна за мен — защото всяко дете заслужава шанса да израсне с надежда, увереност и усещането, че неговият глас има значение.", споделя Хайди Клум за отдадеността си към мисията на организацията.

Хайди Клум казва, че проблемите, пред които са изправени децата по света, са твърде големи, за да бъдат решени от един човек или организация. Затова тя смята, че е важно хората да работят заедно. Като посланик на УНИЦЕФ тя е част от глобална общност, която се стреми да подобри живота на децата и техните семейства. Според нея всеки човек може да допринесе за промяната и дори малките действия и жестове на подкрепа имат значение.

"Моето послание е просто: нуждаем се от всички. Всеки глас, всяко действие и всяка форма на подкрепа могат да променят живота на едно дете."