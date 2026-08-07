Сред закриването на РЗИ и ин витро центъра, нова здравна бомба: Закрива се и съветът по цени на лекарствата

Мащабната реформа в здравеопазването на "Прогресивна България" е в ход, но всяка нова мярка предизвиква все повече брожения. След новините за закриване на водещи структури в сектора, сега избухна нов скандал заради планирано закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

В последните дни правителството отнесе много критики и задари решението си да закрие районните здравни инспекции и Центъра за асистирана репродукция в този им вид.

"Грандоманският подход за закриване не е административна реформа"

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"Допреди месец беше основно слух, но след като информацията излезе черно на бяло - трябва да се реагира… Закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и прехвърлянето му към нова Главна дирекция в Министерство на здравеопазването е грешка. Първо - ще пострада прозрачността при ценообразуването на лекарствените продукти. Второ - ще пострада прозрачността при оценката на здравните технологии по отношение навлизането на иновативни лекарства на пазара. Трето – това е една от ефективно и прозрачно работещите структури в здравеопазването, редом с Изпълнителна агенция по лекарствата", обяви здравният икономист Аркади Шарков.

Той поясни, че към момента Съвета е със статут на държавна комисия, а председателят и членовете на съвета се избират, преназначават и освобождават пряко от Министерския съвет, което дава абсолютна прозрачност за това какви са кадрите и какви политики ще водят.

"Грандоманският подход да се закриват или преструктурират ведомства, без ясни аргументи за това, не е административна реформа. Същото важи за другите структури като Регионалните здравни инспекции, които се доказаха като ключови за националната здравна сигурност по време на пандемията, Центъра за асистирана репродукция и пр. Преди да се действа, трябва да се мисли и се надявам тези предложения да бъдат подложени на задълбочен скепсис от страна на Министерски съвет", допълни Шарков.

Според него хората неслучайно изпитват апатия или омраза към сектора. "Тя е вследствие на публичните скандали, които лесно стават национално достояние, защото алгоритмите в социалните мрежи ги напомпват докато стигнат националните медии. Това е и плод на дългогодишна пропаганда и политически инжинеринг с неясни цели", допълни още експертът.

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"Не се прави реформа, а разграждане, което ще доведе до хаос"

Критики към готвената административна реформа на МЗ отправи и председателят на парламентарната здравна комисия и бивш здравен министър проф. Костадин Ангелов.

Той пропомни, че през 2013 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти беше създаден след серия от проблеми и скандали в работата на тогавашната комисия към Министерство на здравеопазването и тези проблеми доведоха и до отстраняването на тогавашния министър.

"Целта беше ясна: да се създаде единен, професионален и независим държавен орган, който да извършва ценообразуването и реимбурсирането на лекарствата. Орган със собствена администрация, който работи постоянно и взема решения колективно. Според Закона за администрацията НСЦРЛП е колегиален орган на изпълнителната власт. Решенията се вземат от председателя и членовете след обсъждане, при спазване на кворум и мнозинство. Точно така се ограничава рискът от злоупотреба с власт и корупция. Затова днес решението на министъра на здравеопазването да закрие този орган е не просто озадачаващо. То е недопустимо", категоричен е Ангелов.

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Според него закриването на съвета и вливането му в Главна дирекция към МЗ противоречи на принципите на Закона за администрацията.

"Това е специализираният орган, който обединява ценообразуване, реимбурсиране и оценка на здравните технологии. Той е колегиален орган с широка професионална компетентност - лекари, фармацевти, юристи и икономисти. Разполага с изграден професионален административен капацитет, който всеки ден върши огромен обем работа. Колективният му характер гарантира публичност и прозрачност при вземането на решения. Дейността му осигурява обективен контрол върху цените на лекарствата и разходването на публични средства. Оценен е с множество национални и международни награди за иновативна и технологична администрация", аргументира се Ангелов.

По думите му съветът е една от малкото напълно дигитализирани администрации в здравеопазването, която работи безупречно и поддържа ключови за лекарствената политика бази данни.

"Гарантира бързо навлизане на генерични лекарства и регулярно намаляване на цените - нещо, което ежегодно спестява значителен публичен ресурс. Извършва важни международни дейности и процедури в областта на ценообразуването и реимбурсирането", продължи той.

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Ангелов е категоричен, че закриването на НСЦРЛП няма да доведе до "оптимизация". "Ще доведе до хаос в системата на лекарствените продукти. А от този хаос ще пострадат всички български граждани. Когато работещи, прозрачни и професионални структури се закриват "на тъмно", не се прави реформа. Прави се разграждане", заяви той.