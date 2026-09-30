Как Гърция си връща кадрите от чужбина

Официалните данни сочат, че от 2010 г. насам над половин милион гърци са се преселили в чужбина - това „изтичане на мозъци“ беше катастрофално за гръцката икономика. Повечето от тези специалисти навремето заминаха за Германия, чийто трудов пазар спечели от притока на квалифицирани кадри, пише АРД.

Но междувременно гръцката икономика се възстанови и в момента тя расте по-бързо от средното за ЕС, а безработицата спадна сериозно. Така картината се промени: през 2024 г. за първи път броят на гърците, установили се в Германия, беше по-малък от този на напусналите страната.

Това показва, че работната сила става все по-необходима и в родните страни на тези хора, тъй като и там демографските промени причиняват все повече проблеми на пазара на труда, казва пред германското издание Юлия Райнолд от Нюрнбергския институт за изследване на пазара на труда и професиите.

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Как Гърция смята да върне напусналите

Гърция се опитва да привлече напусналите страната с намален данък върху доходите. Гръцкото правителство пък активно рекламира своите възможности: на кариерни изложения в чужбина то целенасочено се обръща към висококвалифицираните специалисти с предложения. Такава среща скоро ще се проведе в Мюнхен, където живеят и работят между 8000 и 9000 гърци. По думите на Константинос Аграпидас от министерство на труда много от тях са висококвалифицирани специалисти в областта на медицината, информатиката, киберсигурността

За да насърчи хората да се върнат, правителството обещава, например, че те ще плащат само половината от данъка върху доходите в продължение на седем години. Освен това се предвижда по-лесно признаване на чуждестранните дипломи. По думите на Аграпидас от Министерството на труда, обратната тенденция вече се забелязва: към момента приблизително двама от всеки трима гърци, които са напуснали страната след кризата, се завръщат, отбелязва АРД.

Икономистът Йоргос Йоанидис от Центъра за планиране и икономически изследвания има резерви по отношение на тази оценка. Според него една икономика, която залага основно на туризма, продължава да предлага твърде малко възможности за висококвалифицираните кадри. Много от завърналите се се оплакват от ниските заплати. „Почти шест от десет души заявяват, че се намират в трудно или по-скоро затруднено финансово положение“, казва Йоанидис. Затова той не приема твърдението, че гърците, които се връщат, се оказват в "много по-добра ситуация".

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Ирини Капояни е сред завърналите се в Гърция, след като години е работила като ортодонт в Дюселдорф. Сега има собствен кабинет в Атина, но не крие, че доходите ѝ са намалели след връщането в родината.

За улеснение на завръщащите се зъболекарката е основала мрежата „Back to Greece“, където хората обменят опит и си помагат взаимно. Профилът в Инстаграм вече има над 27 000 последователи. „Вярвам, че и други млади хора трябва да се върнат от чужбина. За да помогнем на страната ни, която от толкова много години се намира в затруднение“, казва Капояни пред АРД.

Лоша новина за германския трудов пазар

Масовото завръщане на европейци в родните им страни е свързано с рискове за германския пазар на труда.Както отбелязва Юлия Райнолд от Нюрнбергския институт за изследване на пазара на труда и професиите, в края на миналата година в Германия са живели около 350 000 гърци, които представляват значима група на пазара на труда – особено в хотелиерството и ресторантьорството, здравеопазването и информационните технологии.

Данните, с които разполага тя, показват, „че много гърци обмислят или дори планират да напуснат Германия“. При това голяма роля играят преди всичко фактори като климата или начина на живот“. Към това се прибавят високите данъци в Германия, както и бюрокрацията, допълва експертката, цитирана от АРД.

Източник: Дойче веле