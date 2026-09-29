Цената на петрола: Европейският сорт пак се качи над висока граница

Цената на петрола се повиши във вторник, 29 септември, като така удължи ръста си за втори пореден ден, защотосе засилват опасенията, че войната в Близкия изток ще продължи по-дълго, макар да се полагат усилия за намаляване на напрежението. Фючърсите с доставка през ноември на международния бенчмарк „Брент“, който е референтен за Европа, отбелязаха ръст от 2,09% до 107,48 долара за барел в началото на търговията, а към 9:10 ч. българско време цената е 107,23 долара.

Фючърсите на американския сорт WTI се повишиха с 1,86% до 94,32 долара за барел в началото на търговията, а към момента на публикуване на материала цената е 94,10 долара.

САЩ и Иран преговарят, но Тръмп явно готви бомбардировки

САЩ и Иран водят отделни разговори с посредници като част от подновените усилия за прекратяване на конфликта. Позовавайки се на иранския външен министър Абас Арагчи, Al Jazeera съобщи, че Техеран е провел непреки преговори със САЩ чрез катарски посредници в Ню Йорк.

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Напредъкът в преговорите ще бъде основен фокус за пазарите, тъй като регионалните посредници настояват за преговори за примирие, заяви Махмуд Машал - старши пазарен анализатор в VT Markets Dubai. Той добави, цитиран от CNBC, че всеки значим напредък би могъл да доведе до понижение на цената на суровия петрол.

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Въпреки това опасенията относно енергийната инфраструктура и потоците в региона продължават да витаят поради подновеното напрежение между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, каза Машал.

В събота американският президент Доналд Тръмп отхвърли условното предложение на Техеран за отваряне на Ормузкия проток като част от споразумение за примирие. Той е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките над Иран след междинните избори през ноември, пише The Wall Street Journal.

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