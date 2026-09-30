Гръцките националисти притеснени от новото българско неделно училище в Офринио

Ново българско неделно училище беше открито в Офринио, но темата разтревожи определени политически кръгове в южната ни съседка и стигна до гръцкия парламент.

Депутат от националистическата партия "Ники" отправи официално запитване по въпроса към министерството на образованието за статута на българските училища в Северна Гърция. Депутатката Аспасия Корупаки поиска официална позиция коя гръцка институция отговаря за надзора на тези училища. Настоява се и за отговор кои преподаватели водят занятията, какви материали се използват, както и кой заявява дейността на тези училища.

Гръцкото министерство на образованието трябва да отговори също дали има двустранна спогодба за тези учебни центрове, защото обучението е безплатно, а финансирането идва от друга държава, уточнява в запитването си гръцката депутатка.

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Поредното училище в Гърция

Медии от Северна Гърция подробно информираха за откриването на тези училища, които са в помощ на децата от смесени бракове, както и за гръцки ученици, които планират да следват в България.

Подобни неделни училища или групи за изучаване на български са създадени на няколко места в Северна Гърция - Серес, Драма, Кавала, Комотини, Неа Перамос и Аспровалта.

Източник: Българско неделно училище "Св. Вмчк Георги Зограф" - Солун, Гърция

Последното такова училище е в Офринио. Това са райони, където много българи си закупиха имоти и живеят постоянно. Децата, които посещават тези курсове, ходят на редовно гръцко училище и в свободното си време посещават курсовете по български език, предаде БНР.

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Гръцки медии съобщиха, че конкретната инициатива е на Асоциация "България" в Северна Гърция, която, според съответната информация, се е мобилизирала след настойчиви искания от страна на родители в района.

Процедурите започнаха миналия юни с отворена покана за създаване на класове за деца и младежи на възраст от 4 до 18 години, като се очаква занятията да започнат в рамките на следващите няколко дни, тъй като първите 20 ученици вече са налице.

Посещението в неделното училище е допълващо по своя характер и не замества задължителното образование. Децата посещават редовната сутрешна програма на гръцките държавни училища, докато уроците по български език се провеждат извън учебните часове. Участието е напълно безплатно, тъй като всички оперативни и учебни разходи се покриват директно от българската държава.