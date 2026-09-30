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Как ще се разберем със Северна Македония: Историци разказаха за цар Самуил и обявиха, че мощите нямат цена

30 септември 2026, 8:32 часа 1123 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Как ще се разберем със Северна Македония: Историци разказаха за цар Самуил и обявиха, че мощите нямат цена

Още през 2019 година беше постигнато едно съвместно решение на Съвместната българо-македонска комисия, на която България и Северна Македония постигнаха съгласие, че цар Самуил е владетел на Средновековна България. Тогава беше взето решение да има общо почитане на цар Самуил, само че от 2022 г. това решение не се прилага и не се изпълнява Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество със Северна Македония. Това заяви историкът проф. Наум Кайчев пред БНР за голямата новина, която беше оповестена вчера - след 5 години на интензивни преговори тленните останки на цар Самуил се връщат в София. Още: Размяна: България ще предаде църковни ценности на Гърция срещу костите на цар Самуил

Какво знаем за цар Самуил?

Снимка: Ploshtadslaveikov.com

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Проф. Кайчев заяви, че съседните държави са разбрали, че трябва да има диалог и компромис спрямо Средновековната история на България. 

Той разказа Средновековната история на България, като отчете, че Самуил е наследник на управителя на западните райони на българското царство и когато сърцевината на държавата е била покорена от Ромейската империя, Западните покрайнини са останали свободни. 

Археологът доц. Людмил Вагалински посочи, че един от най-известните моменти в историята за управлението на цар Самуил е, че умира в името на народа след битката при село Ключ от 1014 година, след като е видял ослепените си войници. Самуил много бързо е успял да възстанови държавата по време на управлението си, отчете Вагалински. 

"Самуил прави един преход за следващите поколения и за да бъдат те издръжливи на трудностите пред България", обясни археологът. 

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Според него има опити от времето на Тодор Живков насам България да получи тленните останки на цар Самуил. "Аз участвах в предходен опит да получим останките на цар Самуил и неговите родственици още през 2012 година. Имаше много силна воля и желание още тогава да ги получим", напомни доц. Вагалински. 

Той добави, че опитите са си били опити и са показали, че България има траен интерес към мощите на цар Самуил. България ще даде на Гърция 48 предмета, които се съхраняват в Националния исторически музей, посочи доц. Вакалински, като отказа да влиза в конкретика за кои предмети става въпрос. 

"Останките на цар Самуил нямат цена, защото това ни е днешното самочувствие", каза още археологът. 

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София Гърция Цар Самуил Наум Кайчев Людмил Вагалински
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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