Катарският премиер де факто определи Нетаняху за военнопрестъпник (ВИДЕО)

"Разбира се, това, което се извършва в Газа, са военни престъпления и който е отговорен за това, е военен престъпник". Това заяви катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в интервю за известния журналист Пиърс Морган. Морган попита шейха директно дали смята Нетаняху за военен престъпник. Международният наказателен съд в Хага смята, че има такива основания и издаде заповед за арест на израелския президент, за да бъде съден в Хага, че е използвал глад като оръжие срещу цивилни в Газа - Още: Нетаняху към ОАЕ: Иран пак почна да се стреми към ядрени оръжия. Преговорите за мир са в застой

Piers Morgan: Do you think he’s a war criminal, Benjamin Netanyahu?



Qatari PM: Well, of course, what’s being committed in Gaza is war crimes, and whoever is responsible for this is a war criminal.



Source: Piers Morgan Uncensored pic.twitter.com/NZBys3aeRg — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Колко пострада Катар от войната в Иран

24 милиарда долара загуби за Катар от нереализирани продажби на газ от началото на войната между САЩ, Израел и Иран, защото Ормузкият проток е затворен. Броят на чуждестранните туристи в Катар е спаднал с около 80% от март 2025 г. до март 2026 г., а хотелите в Катар са понесли около 60% празни стаи от началото на войната. Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономиката на Катар да се свие с повече от 8% тази година. Всичко това беше потвърдено от катарския премиер пред Морган.

Припомняме, че Катар е основен посредник в преговорите за мир между САЩ и Иран, които обаче така и не стигат до решителен пробив.

"Имаме много твърдо и ясно решение още от първия ден на войната, че трябва да бъдем откровени с нашите партньори, с други държави, с международната общност. Всичко, което е засегнало или навредило на нашата икономика, трябва да бъде докладвано, независимо дали става въпрос за съоръжение за втечнен природен газ (LNG), когато е било цел на иранската ракета, износът, който за съжаление е спрян поради затварянето на Ормузкия пролив, или дефицитът, който наблюдаваме в бюджета си", коментира Ал Тани - ОЩЕ: Войната на Тръмп с Иран срина индустрията на втечнения газ на Катар и тази на САЩ спечели ударно

Piers Morgan: It’s been reported that you’ve lost $24 billion worth in gas sales since the war began because of the reliance on the Strait of Hormuz to get your liquefied natural gas out to the rest of the world.



The International Monetary Fund expects Qatar’s economy to… pic.twitter.com/TFyjOOPoBp — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026