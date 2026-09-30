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Катарският премиер де факто определи Нетаняху за военнопрестъпник (ВИДЕО)

30 септември 2026, 8:42 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Катарският премиер де факто определи Нетаняху за военнопрестъпник (ВИДЕО)

"Разбира се, това, което се извършва в Газа, са военни престъпления и който е отговорен за това, е военен престъпник". Това заяви катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в интервю за известния журналист Пиърс Морган. Морган попита шейха директно дали смята Нетаняху за военен престъпник. Международният наказателен съд в Хага смята, че има такива основания и издаде заповед за арест на израелския президент, за да бъде съден в Хага, че е използвал глад като оръжие срещу цивилни в Газа - Още: Нетаняху към ОАЕ: Иран пак почна да се стреми към ядрени оръжия. Преговорите за мир са в застой

Колко пострада Катар от войната в Иран

24 милиарда долара загуби за Катар от нереализирани продажби на газ от началото на войната между САЩ, Израел и Иран, защото Ормузкият проток е затворен. Броят на чуждестранните туристи в Катар е спаднал с около 80% от март 2025 г. до март 2026 г., а хотелите в Катар са понесли около 60% празни стаи от началото на войната. Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономиката на Катар да се свие с повече от 8% тази година. Всичко това беше потвърдено от катарския премиер пред Морган.

Припомняме, че Катар е основен посредник в преговорите за мир между САЩ и Иран, които обаче така и не стигат до решителен пробив.

"Имаме много твърдо и ясно решение още от първия ден на войната, че трябва да бъдем откровени с нашите партньори, с други държави, с международната общност. Всичко, което е засегнало или навредило на нашата икономика, трябва да бъде докладвано, независимо дали става въпрос за съоръжение за втечнен природен газ (LNG), когато е било цел на иранската ракета, износът, който за съжаление е спрян поради затварянето на Ормузкия пролив, или дефицитът, който наблюдаваме в бюджета си", коментира Ал Тани - ОЩЕ: Войната на Тръмп с Иран срина индустрията на втечнения газ на Катар и тази на САЩ спечели ударно

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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