Няма и 75 долара: Награда в Иран да хванете американски войник (ВИДЕО)

Американци, елате да се уверите как е положението в Ормузкия проток – ще ви платим разноските по пътуването. Ако хванете американски войник – жив или мъртъв, даваме ви 10 000 000 тумана. Това са послания от говорители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и на иранската армия.

Туманът е всъщност народната алтернатива на риала, официалната иранска валута. Един туман е 10 риала. А 1 щатски долар е почти 1 375 000 риала! Това значи, че за заловен американски войник – жив или мъртъв, иранската армия ще дава по грубо 70-74 американски долара!

Iranian Army Spokesperson:



If any Iranian captures an American soldier dead or alive, we will give her a reward of 10 billion tomans. pic.twitter.com/Bv0wyEuwHx — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Колкото до Ормузкия проток – казаното от говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция беше част от патетично обръщение, с което се защитава иранската инициатива за нов рестарт на мирните преговори. В западни медии обаче вече излизат материали, че Техеран не очаква развитие преди изборите за Конгреса, т.е. след първите 10 дни на ноември месец. А какво пак тръгна да предлага Иран, за да бъде прекратена поне едната от двете големи войни, които преобърнаха света – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

IRGC spokesperson invites Americans to visit Iran and “see the reality for themselves,” saying Iran will cover their expenses and arrange for them to visit the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/jKE86HTFbI — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026