Войната в Украйна:

Няма и 75 долара: Награда в Иран да хванете американски войник (ВИДЕО)

29 септември 2026, 13:47 часа 86 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Няма и 75 долара: Награда в Иран да хванете американски войник (ВИДЕО)

Американци, елате да се уверите как е положението в Ормузкия проток – ще ви платим разноските по пътуването. Ако хванете американски войник – жив или мъртъв, даваме ви 10 000 000 тумана. Това са послания от говорители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и на иранската армия.

Туманът е всъщност народната алтернатива на риала, официалната иранска валута. Един туман е 10 риала. А 1 щатски долар е почти 1 375 000 риала! Това значи, че за заловен американски войник – жив или мъртъв, иранската армия ще дава по грубо 70-74 американски долара!

Колкото до Ормузкия проток – казаното от говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция беше част от патетично обръщение, с което се защитава иранската инициатива за нов рестарт на мирните преговори. В западни медии обаче вече излизат материали, че Техеран не очаква развитие преди изборите за Конгреса, т.е. след първите 10 дни на ноември месец. А какво пак тръгна да предлага Иран, за да бъде прекратена поне едната от двете големи войни, които преобърнаха света – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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