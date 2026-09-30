Нетаняху към ОАЕ: Иран пак почна да се стреми към ядрени оръжия. Преговорите за мир са в застой

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказатен съд в Хага за военни престъпления, е представил на президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Заид ал-Нахаян израелски разузнавателни данни, според които Иран възстановява ядрената си програма - включително с ново строителство в ядрен обект в планинския масив Пикакс, намиращ се на около 140 мили южно от Техеран. Това съобщава CNN, информация публикува и турският информационен проект Clash Report.

Отделно, Нетаняху е казал на ал-Нахаян, че в следващите няколко седмици Иран би могъл отново да започне атаки като тези, които правеше по време на най-интензивните дни на започнатата от американския президент Доналд Тръмп и от самия Нетаняху втора война в рамките на по-малко от 2 години. А CNN потвърждава, че висш служител по сигурността на Саудитска Арабия е присъствал на разширената среща, която е обхванала и хусите, Баб ал-Мандеб и Ормузкия проток - Още: Изключително опасно и тревожно: Иран осъди ОАЕ

Според Axios, преговорите за мир между САЩ и Иран с посредник Катар са постигнали малък напредък, като и двете страни отказват засега компромис и съответно нарастват опасенията от подновяване на боевете. Катар е предложил споразумение, свързващо искането на Иран за премахване на военноморската блокада на САЩ с исканията на САЩ за ядрени отстъпки. Но Иран е отговорил, че ще обмисли преговори и бъдещи промени в ядрената си програма само ако Вашингтон се върне към меморандума за разбирателство от юни.

Американски представители първоначално определиха разговорите като положителни и казаха, че Тръмп е отворен за облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства за ядрени отстъпки. Часове по-късно Тръмп заяви, че не е предложил нищо на Иран. А през тази нощ той каза: "Не знам дали ще се предадат сега, но все някога ще се предадат" - ОЩЕ: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

Trump on Iran:



I don’t know if they’re going to give up yet, but they will give up. pic.twitter.com/7Y3gCynzSv — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

На този фон се появиха видеокадри как Корпусът на гвардейците на ислямската революция и иранската политическа милиция "Басидж" обучават жени за войници в рамките на мобилизационна кампания. Жени са 32% от привлечените в кампанията, уточнява Clash Report. В Техеран са сформирани изцяло женски батальони за бързо реагиране в рамките на "Басидж". Кампанията има за цел да създаде 1000 "батальона за национална съпротива":

WATCH: Iran's IRGC and Basij are training women in paramilitary roles under the Janfada mobilization campaign.



Women make up ~32% of participants.



Training covers rifles, FPV drones, anti-tank weapons, urban warfare, and first aid.



All-women Basij rapid-response battalions… pic.twitter.com/8MtLYfzlRw — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026