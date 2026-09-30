Защо беше екзекутиран благодетеля на Ботев Пловдив? Бивш пловдивски кмет коментира

"Когато загине човек при такива обстоятелства, това е просто нелепо. Да се надяваме, че органите ще си свършат работата и хората, които са го извършили, ще си получат заслуженото". Това заяви бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, който заяви, че се е видял със застреляния тази нощ бизнесмен Илиян Филипов на мача на националния отбор с Люксембург. По думите на Димитров, Филипов бил ведър и усмихнат, не изглеждало да се тревожи от нещо.

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Здравко Димитров специално изтъкна пред bTV стадион "Колежа" като постижение на Филипов, въпреки че имало хора и от общността на "канарчетата" (прякора на "Ботев Пловдив") които пречели. Но бившият кмет на Пловдив не се нае да спекулира дали смъртта на Филипов е свързана с бизнес дела – щяло обаче да се отрази зле на бизнеса в Пловдив като цяло. "С мен лично не" - така Димитров отговори на въпрос дали може да посочи примери от дейността на Филипов, които биха предизвиквали екзекуцията му. Екскметът посочи, че Филипов се карал с фенове "на стадиона", но определи това като "ежедневни неща" и по негово мнение не може това да доведе до такава развръзка.

Димитров поднесе и съболезнования на семейството на Филипов.

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