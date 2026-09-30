Регистрация и специални стикери: Нови правила за електрическите тротинетки

Според новите законови разпоредби собствениците на електрически тротинетки ще трябва да ги регистрират в общините по своя адрес. Мярката цели по-строг контрол и идентификация на превозните средства, макар процедурата да стартира със закъснение спрямо законовите изисквания. Съгласно промените, които влязоха в сила от 7 юли, собствениците трябва да представят документ за собственост или фактура в общинската администрация.

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Самият процес по регистрация обаче се очаква да започне напълно след 12 месеца, поясни съпредседателят на Асоциацията за електромобилност Венцислав Стоицов в ефира на Нова телевизия. Той критикува забавянето на процедурата.

Как ще изглежда контролът?

След регистрацията всяка тротинетка ще получава специални стикери с уникален регистрационен номер, които ще се поставят както хоризонтално, така и вертикално на кормилото. Контролът върху спазването на новите изисквания на пътя ще се осъществява от органите на МВР.

Според експертите въвеждането на регистрационен режим е правилна стъпка, но тя сама по себе си не е достатъчна за гарантиране на пълна пътна безопасност.

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От бранша подчертават необходимостта от мащабно развитие на велосипедната инфраструктура в градовете, както и от засилен контрол върху непълнолетните лица, които управляват електрически тротинетки в нарушение на действащото законодателство.