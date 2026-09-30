Освободиха шефа на "Медицински надзор" Иванка Динева

Директорът на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста по лични причини. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването за БТА. През юни тя беше преназначена на поста, след като директорът д-р Атанас Атанасов бе освободен. Динева заемаше поста в периода 2023 г. - 2026 г.

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На 27 февруари тази година служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи от директорския пост Иванка Динева. Сред мотивите за освобождаването й тогава беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

На 17 март д-р Атанас Атанасов пое поста директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".