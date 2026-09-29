ОАЕ си поискаха 3 острова от "незаконните окупатори" Иран (ВИДЕО)

Обединените арабски емирства (ОАЕ) отново изразиха своето неодобрение за иранската окупация на трите острова, за които емирствата претендират – Голям Тунб, Малък Тунб и Абу Муса. Всички те се намират в източната част на Персийския залив, много близо до Ормузкия проток. В изказването си по време на общата дискусия на високо равнище в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН държавният министър на ОАЕ Халифа Шахин Ал-Марар призова за „мирно уреждане на този конфликт, било то чрез преки преговори, било то чрез обръщане към Международния съд“.

Според ОАЕ иранските сили са окупирали трите острова на 30 ноември 1971 г., два дни преди създаването на държавата Обединени арабски емирства. Емирствата за първи път повдигат въпроса пред Съвета за сигурност на ООН на 9 декември същата година.

Оттогава ОАЕ многократно са отстоявали своя суверенитет над островите, позовавайки се на исторически документи в подкрепа на тяхното "правно и историческо" право. Страната също така е заявявала, че ще продължи да търси начини за връщането на островите под суверенитета на ОАЕ.

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Деескалация и мир - желанието на ОАЕ

Ал-Марар постави позицията на ОАЕ по отношение на островите в контекста на външна политика, изградена около деескалация, изграждане на мостове и мирно уреждане на спорове. Той заяви, че регионът и светът преминават през период на бързи промени, белязан от нарастващи предизвикателства и разделения, но че ОАЕ продължават да се фокусират върху превръщането на тези предизвикателства във възможности за мир, развитие и просперитет.

Междувременно представителят на ОАЕ в ООН заяви: "Голям Тунб, Малък Тунб и Абу Муса в Персийския залив са острови, които са част от ОАЕ и се намират под иранска окупация. Ние категорично отхвърляме продължаващата иранска окупация на трите острова".

UAE UN Representative:



The Greater Tunb, the Lesser Tunb and Abu Musa of the Arab Gulf are islands that are part of the UAE and are under Iranian occupation.



We completely reject continued Iranian occupation of the three islands. pic.twitter.com/qrGOQiBNey — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Емирствата станаха дори по-голяма мишена на иранските атаки с ракети и дронове от Израел след началото на войната в Близкия изток на 28 февруари 2026 г., когато САЩ и израелските сили атакуваха Иран. ОАЕ и Израел - вечният враг на Техеран - поддържат близки дипломатически отношения въпреки цялостното регионално напрежение.

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