"Паднала врата уби дете": Кой ще носи отговорност за отворените училищни дворове?

От 1 февруари зам.-кмет по образованието, спорта и младежките дейности на София е Десислава Желязкова. Тя обяви, че училищните дворове ще се отворят за срещи, спорт и отдих на живеещите в квартала в извънучебно време.

Местната власт се позова на решението си на мнението на датския урбанист Ян Геел, който преди няколко години е проучил градската среда в София и е предложил тази идея, която влезе и в предизборната програма на кмета Васил Терзиев.

Столичната община вече представи проекти за трансформация на четири училища.

Тежкият урок от един отнет детски живот

Темата за отварянето на училищните дворове отново е на дневен ред, написа във Фейсбук Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета.

"Като общественик и човек, който познава отблизо отговорностите на училищните директори, смятам, че този разговор трябва да се води спокойно, професионално и с ясна мисъл за последствията", коментира той.

Стаматов напомни, че преди повече от 10 години системата е преживяла тежък урок.

"В неделен ден паднала врата в училищен двор отне детски живот. Макар инцидентът да се случи извън учебно време, отговорността беше потърсена от директора. Този случай и днес остава болезнено напомняне колко сериозни са рисковете, когато липсват ясни правила", категоричен е той.

"Трябват не популизъм, а ясни правила и споделена отговорност"

Според него въпросът не е "за" или "против" отворените дворове, а при какви условия това може да се случи безопасно, справедливо и устойчиво.

"Необходимо е ясно регламентирано решение и подписано споразумение между директорите и Столична община, което да уреди: кой носи отговорност при инциденти, как се осигуряват охрана, контрол, видеонаблюдение, чистота и опазване на съоръженията, как се финансират поддръжката и ремонтите и как се гарантира необходимото застрахователно покритие", смята Стаматов.

Той е на мнение, че директорите не могат да бъдат оставяни сами да носят юридическата и финансовата тежест на обществена политика, която не зависи от тях.

"Обществото има нужда от достъпни пространства за децата – това е безспорно. Но устойчивите решения се постигат не чрез популизъм, а чрез професионализъм, ясни правила и споделена отговорност. Редно е първо да подредим рамката и правилата. Тогава вратите могат да бъдат отворени спокойно, сигурно и в интерес на всички", завършва Стаматов.