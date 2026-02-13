Войната в Украйна:

След удар в стълб: Мъж загина при катастрофа

Мъж на 57 години от село Микрево е загинал при катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, цитирани от БТА. Инцидентът е станал около 08:00 часа на път II-19 в района на село Баничан, община Гоце Делчев.

По информация на полицията микробус „Рено Мастер“ е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб. Шофьорът е починал на място. Причината за настъпването на смъртта е в процес на установяване.

Движението в участъка на път II-19 в района на село Баничан се осъществява свободно, уточниха от ОД на МВР – Благоевград.

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек и са пострадали 20.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
