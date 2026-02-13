Ударил полицай: Датчанин буйствал във фитнес в София

Датчанин, буйствал в столична фитнес зала се сдоби с обвинение. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Дания, извършил хулигански действия във фитнес. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

А.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 10.02.2026 г. във фитнес в гр. София, е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.И. е нанесъл удар с юмрук по главата на К.К. След намесата на полицейски служители, обвиняемият е обиждал полицаите и е ударил един от тях.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 325, ал.1 НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

