Спорт:

Ударил полицай: Датчанин буйствал във фитнес в София

13 февруари 2026, 11:34 часа 315 прочитания 0 коментара
Ударил полицай: Датчанин буйствал във фитнес в София

Датчанин, буйствал в столична фитнес зала се сдоби с обвинение. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Дания, извършил хулигански действия във фитнес. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

А.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 10.02.2026 г. във фитнес в гр. София, е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.И. е нанесъл удар с юмрук по главата на К.К. След намесата на полицейски служители, обвиняемият е обиждал полицаите и е ударил един от тях.

Още: Ударил му шамар: Баща е задържан за хулиганство в училище

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 325, ал.1 НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.И. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Буйствал на летището: Задържаха британец в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Полицай Хулиганство обвинение прокуратура
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес