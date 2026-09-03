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Мечки, патриотизъм и "специални военни операции": Какво пише в новата учебна програма в Русия?

03 септември 2026, 8:15 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: пресслужба ГУ МВД по Воронежской области
Мечки, патриотизъм и "специални военни операции": Какво пише в новата учебна програма в Русия?

На 1 септември във всички руски училища денят започва с урок на тема "Разговори за важното". Министерството на образованието препоръча на тържествата да се канят "ветерани от войната в Украйна", а след това пред всички ученици от 1-ви до 11-ти клас традиционно се излъчва видеообръщение на Владимир Путин.

В официалния сценарий за първия учебен ден на всички класове е включен и разказ за "Движението на първите", което подкрепя Путин, както и за други държавни младежки проекти. В руските училища продължава и експериментът по въвеждането на оценки за поведение, като колективната патриотична дейност представлява съществена част от сформирането им.

Патриотичното възпитание вече е задължително

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Ако преди идеологическото въздействие в училищата се осъществяваше предимно чрез извънкласни дейности, то през новата учебна година (2026/2027), която е посветена на темата "Единството на народите на Русия", патриотичните съдържания все повече се прехвърлят от извънкласната работа към задължителните предмети. В официалната терминология това се нарича "светогледно" и "духовно-нравствено" обучение. То се основава на списък с традиционни ценности, който е утвърден в указ № 809 на Владимир Путин; оттам списъкът е пренесен в държавни образователни стандарти на Русия, а чрез тях – директно в съдържанието на всички учебници.

През новата година петокласниците ще започнат да изучават предмета "Духовно-нравствена култура на Русия" ("ДНК на Русия"), който включва държавния списък с герои – в него освен реални или измислени исторически личности, са включени православни светци, но и участници във войната срещу Украйна.

Освен това ще бъде окончателно осъществен преходът към единни учебници по история; във федералния списък са включени например учебници като "История на нашия край. Донбас и Новорусия". В тях историята на окупираните от Руската федерация области на Украйна се представя изцяло в контекста на руската държава. А учениците от горните класове ще преминат и към нова програма по обществознание, чието съдържание се основава изцяло на споменатия указ № 809 на Владимир Путин.

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Министерството на образованието на Руската федерация направо обявява, че обновеният предмет обществознание е "свързан със светогледа". Освен това то е подготвило проект за реформа на предмета "Основи на сигурността и защитата на родината" – увеличава се и броят на часовете, предназначени за начална военна подготовка. Сред темите в учебния план, освен подготовката за военна служба, са и "Основи на националната сигурност".

Училището като проводник на нещо като държавна идеология

На този фон се засилват дискусиите за това дали е възможно децата да бъдат спасени от идеологическите манипулации, доколко силно е влиянието на училището върху всяко дете, дали съветският опит за оцеляване чрез системата на двойно мислене (едно за пред властта и друго за лична употреба) може да бъде полезен и какъв ще бъде по-късният социален ефект в исторически мащаб.

На пръв поглед бихме могли да помислим, че Русия има държавна идеология, а училището е нейният основен проводник чрез възпитателната инфраструктура, ритуалите и унифицирания исторически наратив. Но ценностно-идеологическата доктрина, която се насажда в училищата, университетите и пропагандните медии, не притежава системността на истинска държавна идеология.

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Липсва единен канон, няма и обща представа за бъдещето, към което се стреми държавата, нито официален върховен тълкувател – за тази роля претендират не само църквата, но и администрацията на президента, както и конкуриращите се помежду си проправителствени групи.

"Традиционните ценности" от университетския учебник "Основи на руската държавност" или пък отразени в пантеона на героите за "ДНК-то на Русия", изброени в указа на Путин, са празни думи, чиста мимикрия, които внушават само едно – лоялност. Няма значение в какво вярва човек и какво мисли - важно е само доколко демонстрира своята принадлежност и вярност към държавата, готовността си да бъде винтче в машината.

Фейкът на Путин за косатките и белите мечки

На среща с учители преди началото на учебната година Владимир Путин демонстрира своите очаквания от работата по формиране на мирогледа в училище: там той заяви, че косатките на Север изяждали белите мечки "като дребни рибки". Затова според него трябвало на децата да се разказва за хранителната верига. "За да разберат в какъв свят живеем. И защо провеждаме специална военна операция."

За примера, посочен от Путин, няма никакво потвърждение. Но важното в него всъщност е друго. Руският президент утвърждава правото на силния да упражнява насилие, силния, който поглъща по-слабите – ето това са истинските руски традиционни ценности – архаични и дълбоко вкоренени. Именно от тях се ръководи руската държава и иска същото и от учениците като бъдещи войници. Но дали това изобщо може да се нарече държавна идеология?

Източник: "Дойче веле"

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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