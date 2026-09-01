Електромагнитни катапулти и иновации, които другите държави нямат: Какво смята да прави Китай с новата си военна мощ

С около два милиона войници Китай разполага с най-голямата по численост армия в света. За сравнение САЩ имат около 1,3 милиона войници. Въпреки че Китай е сред петте официални ядрени сили, неговата армия обаче не е най-модерната.

Експертът на германската медия NDR Щефан Ниман вижда различни причини за това. Дълго време страната се фокусираше върху числеността, като в същото време подценяваше действията си в други части на света, казва той, цитиран от АРД.

Въоръжаване в мирно време

Но от 1990-те години насам китайците наваксват значително в областта на въоръжението. И то с необичайна бързина за една страна, която през този период не е била въвлечена в нито една голяма война, казва Сара Кирхбергер. Тя е експерт по стратегическото развитие на Азиатско-тихоокеанския регион от Университета в Кил. Обикновено изграждането на модерни въздушни или военноморски сили е проект, който отнема няколко поколения – освен ако дадена страна не се намира във война, разяснява тя.

Да се даде такъв приоритет в мирно време е много необичайно, казва Кирхбергер: „Когато една страна, както сега Украйна, се бори за оцеляването си, това естествено мобилизира всички възможни сили, които в мирно време не са налице. Тогава се инвестират огромни суми. Но това, което Китай е постигнал в мирно време, и то всъщност само за две и половина десетилетия, е изключително необичайно", казва тя. Китай не само е наваксал изоставането си, но в някои области дори е разработил иновации, които другите държави нямат, твърди Кирхбергер.

Електромагнитни катапулти

Една от най-интересните разработки са китайските самолетоносачи. Тези кораби са сред най-сложните и скъпи военни съоръжения. В случай на война те могат да имат решаващо значение. САЩ строят самолетоносачи за своята армия вече от 100 години, като в момента разполагат с единайсет. Русия има само един самолетоносач, който обаче не е в работен режим. Китай започна да въоръжава армията си със самолетоносачи едва преди 15 години. Към момента три от тях са завършени, а за още един се предполага, че е в процес на строителство.

Централен елемент за самолетоносачите е пистата за излитане и кацане. Някои от тях са оборудвани с парови катапулти, които позволяват по-бързо излитане на самолетите. Най-новата технология обаче работи с електромагнитни катапулти. За това са необходими огромни количества електроенергия, която се осигурява от кораб с ядрено задвижване, казва Сара Кирхбергер. Китай вече е успял да разработи такава електромагнитна катапултна система - едновременно със САЩ, се казва в публикацията на АРД.

Един нов военен обект поражда множество въпроси

Комплекс от осмоъгълни сгради, издигнат в сърцето на китайската пустиня: за този нов обект съобщи агенция „Ройтерс“, която е открила съоръжението на сателитни снимки и междувременно го е предоставила за анализ на експерти. Според тях той се намира в близост до силозите, в които Китай съхранява ядрените си ракети с най-голям обсег. Предполага се, че комплексът обхваща няколко хиляди квадратни километра.

Според експертите новото съоръжение може да представлява модерна система за противоракетна отбрана. На сателитните снимки те разпознават обширна мрежа от пускови площадки, бункери и комуникационни възли. Освен това се виждат повече от 80 места за мобилни ракетни пускови установки и батареи за противовъздушна отбрана.

В конкуренция със САЩ

За 100-годишнината на Китайската народна република (през 2049 г.) въоръжените сили трябва да достигнат „световна класа“. Такива са плановете на Пекин. Според Щефан Ниман тази цел е напълно постижима: „Бих казал, че Китай вече е военна суперсила, която се опитва да измести САЩ от лидерската позиция“.

Китай твърди, че се въоръжава, за да може да се отбранява. Експертката Кирхбергер не намира това за правдоподобно: „Би било наивно да приемаме, особено на фона на реториката и близките отношения с Русия, която води война срещу съседна държава, че ще става дума само за чиста самоотбрана в един абсолютно невероятен случай на инвазия на вражески сили на китайска територия“.

Преди всичко претенциите на Китай към Тайван будят тревога у международните наблюдатели. Китай разглежда демократично управлявания остров като част от своята територия и иска да го присъедини – засега все още, без да използва военна сила, се казва още в публикацията на АРД.



Източник: Дойче веле