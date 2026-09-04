Нов дизайн, но и нова вградена технология: Колко сигурни са евробанкнотите и защо ще пускат нови?

Съветът на Европейската централна банка реши, че трябва да се разработи ново поколение евробанкноти. Вероятно ще мине известно време, докато първите нови банкноти се появят в портфейлите ни. Планът е те не само да изглеждат привлекателно, но и да осигуряват по-добра защита срещу фалшифициране и да улесняват проверката за автентичност, информира германската обществена медия ZDF.

Сигурността - водещ приоритет при евробанкнотите

"Нашата основна задача в областта на паричните средства е да пускаме в обращение иновативно и сигурно платежно средство", обяснява Щефан Хардт, ръководител на Генерална дирекция "Парични средства" в германската Бундесбанк. Ето защо евробанкнотите редовно се усъвършенстват. Целта е защитните елементи в тях да са винаги на най-високо техническо ниво, обяснява Хардт.

"Евробанкнотите са сред най-сигурните в света. В сравнение с милиардите банкноти, намиращи се в обращение, броят на евро фалшификатите е малък", казва за ZDF Щефан Хардт.

Банкнотите – високотехнологични устройства в джобен формат

Това, което на пръв поглед изглежда като обикновена банкнота, всъщност е малко парченце високотехнологично устройство. Всяка евробанкнота съдържа множество защитни елементи. Някои от тях могат да се разпознаят с невъоръжено око. Други са скрити, а трети са тайни и известни само на централните банки от еврозоната.

"За да разпознаете фалшиви пари, може да е достатъчно просто да пипнете банкнотата", обяснява Щефан Хардт. Евробанкнотите са изработени от памук и са особено грапави при допир. Освен това по левия и десния край се усеща така нареченият релефен печат, т.е. къси набраздени линии.

Директорът на ЕЦБ Кристин Лагард при представянето на евробанкнотите в София след влизането на България в еврозоната. Снимка: БГНЕС

Когато държите евробанкнота срещу светлината, трябва да видите както воден знак, така и защитната нишка. Така във водния знак на евробанкнотата се разпознава портретът на митологичната фигура Европа, както и номиналната стойност на всяка банкнота и съответният архитектурен мотив.

"Когато наклоним банкнотата, виждаме определени ефекти в холограмата или в "смарагдовото число", допълва Хардт. "Смарагдовото число" е блестящата цифра на лицевата страна на евробанкнотата. В зависимост от ъгъла на гледане тя променя цвета си от смарагдовозелен до наситено син, а светлинната ивица се движи нагоре и надолу.

"Във всяка банкнота има всичко необходимо, за да се разграничат фалшивите от истинските без технически средства", казва в тази връзка Щефан Хард от Бундесбанк.

Нови банкноти в отговор на новите предизвикателства?

Промяната на евробанкнотите на всеки 10 до 15 години е обичайна практика. "Фалшификаторите също се развиват - те използват най-новите технологии, затова е важно постоянно да разширяваме техническото си предимство", подчертава Хардт.

Изкуственият интелект и съвременните програми за обработка на изображения са достигнали своите граници, когато става въпрос за фалшифициране на евробанкноти. Защитните елементи са толкова разнообразни в своето взаимодействие, че е почти невъзможно да се имитират много от тях наведнъж, обяснява експертът от Бундесбанк.

Старите банкноти остават валидни

Старите евробанкноти остават валидни за неограничен срок, успокоява банкерът. При излизането на новата серия те не губят стойността си. С тях ще може да се плаща и занапред. Новите банкноти ще бъдат пускани в обращение постепенно във всички страни от еврозоната.

"Всеки, който притежава евро в брой, може да бъде сигурен, че стойността им ще се запази", казва още пред ZDF Щефан Хардт.

Източник: "Дойче веле"