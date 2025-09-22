Алекс Николов с голямо послание към българите след класирането за 1/4-финалите на Световното

Големият лидер на националния ни отбор по волейбол Александър Николов бе изключително щастлив и доволен след победата над Португалия, която класира страната ни за 1/4-финалите на Световното първенство по волейбол във Филипините. "Лъвовете" победиха с 3:0 гейма и достигнаха до топ 8 на света за пръв път от 15 години насам. А Николов се обърна към всички българи, за да ги призове отново да подкрепят отбора на 25-ти септември, когато ще се изиграе четвъртфиналът срещу победителя от двойката САЩ - Словения.

"Придобиваме все повече увереност": Алекс Николов е горд от отбора на България

"Нямам много думи в момента. Щастлив съм, наистина съм много доволен, че продължаваме напред. Горд съм от моя отбор. Уверени сме и придобиваме все повече увереност, което е ключът към спечелването на големи мачове. Най-важното е как играем и да побеждаваме. Страшно много ви благодаря за подкрепата и се чакаме пак на 25-ти пред екраните", каза Александър Николов.

Ключът към победата за България - психическата настройка

Коментар направи и селекционерът Джанлоренцо Бленджини. "Важното е, че победихме. Щастливи сме да бъдем тук и да продължим. Беше тежък мач, те сервираха много добре, но ние го очаквахме. Момчетата знаеха, че Португалия победиха Куба, защото играха много добре тогава. Мисля, че ключът беше нашето ментално състояние, бяхме фокусирани, особено във втория гейм - той беше ключов", заяви италианецът.

