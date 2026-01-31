Дори Мони Николов не стигна на Локомотив Новосибирск при драматична загуба в Русия

Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск допуснаха поражение с 2:3 гейма (24:26, 25:20, 25:23, 19:25, 9:15) от НОВА Новокуйбишевск в двубой от 22-рия кръг на руския волейболен шампионат. За състава на Пламен Константинов това е четвърто поражение в първенството. "Железничарите" остават на втората позицияв класирането с 54 точки - на 6 от лидера Зенит Казан. Отборът от Новокуйбишевск е седми с 36.

Титулярният разпределител на българския национален отбор Симеон Николов реализира 7 точки (3 аса, 1 блок, 38% ефективност в атака) и получи оценка 6.9 за играта си. Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 20 точки (3 аса, 3 блока, 56% ефективност в атака). Иля Казаченков добави 14 точки. Юрий Бражнюк също реализира 14 точки Николай Зубов заби 32 точки з съперника (1 ас, 7 блока, 60% ефективност в атака - +21). Владислав Полочанин добави още 13 точки (1 блок).

Както е известно, от няколко седмици все повече източници твърдят, че братята Александър и Симеон Николови ще заиграят заедно за клуба на по-големия Алекс - италианския Лубе Чивитанова. Преди дни се появи още една информация, която засилва слуховете.

Твърди се, че разпределителят на Динамо-ЛО Егор Кречетов ще премине в Локомотив Новосибирск. Мони играе именно като разпределител и привличането на играч на неговата позиция изглежда като сигурен знак, че българинът ще продължи кариерата си извън отбора воден от Пламен Константинов. 26-годишният Кречетов ще играе заедно с аржентинският ветеран Лучано де Чеко в Локомотив. Това почти на 100% потвърждава, че Мони Николов ще напусне новосибирския клуб, а най-логичният му следващ ход е да заиграе задно с брат си в тима от Италианската Суперлига Лубе Чивитанова.