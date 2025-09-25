Симеон Николов: Българи, изстрадахме тази победа заради вас! Надяваме се да донесем медали

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов даде своето мнение след фамозната победа на "лъвовете" над САЩ на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини сътвориха феноменален обрат от 0:2 до 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13), а по-малкият от братята Николови нарече подвига "изстрадан успех". 18-годишният ни ас бе в основата на най-доброто класиране на България на световно първенство от 2006 година насам.

Мони Николов сияеше от щастие

"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", каза Николов след победата на България над САЩ.

Той бе попитан и какви указания е дал старши треньорът Джанлоренцо Бленджини след края на втория гейм, когато американците водеха с два гейма. "Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми (бел. р - Александър Николов) също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябшвае да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Мони Николов.

"Честита победа. Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се в края на интервюто си Симеон Николов към българската публика.

