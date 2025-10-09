Бивш волейболен национал се събира с футболния капитан на България

Гръцкият елитен волейболен клуб ПАОК обяви привличането на българина Николай Къртев. 30-годишният централен блокировач, който през миналия сезон спечели титлата и националната купа на Чехия Лви Прага, става съотборник на сънародника си Николай Колев, който ще играе в тима от Солун във втора поредна кампания. От друга страна, капитанът на "лъвовете" Кирил Десподов се подвизава за футболната селекция на "двуглавите орли".

"Много съм щастлив, че се присъединявам към ПАОК. Горд съм, че ще играя за такъв клуб, един от най-големите в Гърция. Вярвам, че присъствието на Колев в състава ще направи адаптацията ми много бърза, защото освен сънародник, той е и добър мой приятел", коментира 204-сантиметровият волейболист.

"Идването ми в ПАОК е в сезона, в който клубът ще празнува 100-годишен юбилей. Това ми дава допълнителна мотивация и искам да запиша името си в богатата история на ПАОК и особено в предстоящата кампания. Нямам търпение да започнем и да спечелим трофеи", добави той.

Къртев е играл зад граница също така във френския Тулуза и в турския Аркас Спор Измир. В България е защитавал цветовете на Виктория Волей, Монтана, Нефтохимик, Хебър и Локомотив Пловдив. Той има и мачове в националния отбор на България, но не беше част от селекцията на "трикольорите", която спечели сребърен медал на Световното първенство в Тайланд в края на септември. ПАОК през миналия сезон достигна до финала в турнира за купата на Гърция, а в първенството отпадна на полуфиналите.

