Г-н Борисов ме кани в парламента – да "даде" пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева. Благодаря за "подадената ръка". Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Думите са на кмета на София Васил Терзиев.

"Ние имаме нужда от стабилна основа. Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест", написа градоначалникът в профила си във Facebook.

Той добави, че София има нужда не от извънредни акции – това го можели и доброволците от кварталите, както се виждало. "София има нужда от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците", категоричен бе Терзиев.

