Войната в Украйна:

Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци

09 октомври 2025, 15:01 часа 301 прочитания 0 коментара
Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци

Г-н Борисов ме кани в парламента – да "даде" пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева. Благодаря за "подадената ръка". Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Думите са на кмета на София Васил Терзиев

ОЩЕ: Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София, кметът Терзиев засега отказа

"Ние имаме нужда от стабилна основа. Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест", написа градоначалникът в профила си във Facebook.

Той добави, че София има нужда не от извънредни акции – това го можели  и доброволците от кварталите, както се виждало. "София има нужда от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците", категоричен бе Терзиев.

Не за мен. За София. Г-н Борисов ме кани в парламента – да „даде“ пари на София за отпадъците. Предлага промяна в...

Публикувахте от Васил Терзиев в Четвъртък, 9 октомври 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Васил Терзиев криза с боклука
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес