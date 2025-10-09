София или Варна да е домакин на Европейското по волейбол: Васил Терзиев скара феновете

София или Варна да е един от домакините на предстоящото Европейско първенство по волейбол през 2026 г.? Този въпрос изведнъж стана актуален, след като кметът на столицата Васил Терзиев съобщи в своята Facebook страница, че е поканил на среща Българската федерация по волейбол, за да може София да бъде домакинът от българска страна. Догодина шампионатът на континента ще се проведе в четири държави - България, Финландия, Италия и Румъния. През март стана ясно, че по традиция Варна ще приеме мачовете от потока от първенството, но сега не е ясно дали дестинацията няма да се смени на София.

Скрийншот: Васил Терзиев/Facebook

Още: Матей Казийски за волейболистите: Невероятно постижение за толкова млад отбор, дано е само първата крачка!

"Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник! Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад "Св. Александър Невски" – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко.", пише Терзиев. "Ето затова поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът.", добавя кметът на столицата.

Снимка: БГНЕС

Според него, ако Европейското първенство се проведе в София, столицата ще има възможност да покаже най-доброто от себе си. "Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо.", добавя градоначалникът, а след това изтъква подкрепата на общината към спорта: "През последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти. Надявам се, както досега, колегите от СОС да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях."

Още: Бивш национал преди 2 месеца: Мони Николов може безпроблемно да бъде сред най-добрите разпределите в света (ВИДЕО)

Варненци не са съгласни

В коментарите под публикацията на Васил Терзиев много варненци, както и хора от близките градове, се изказват против идеята на кмета на София. Според тях Варна е традиционно волейболен град, затова и години наред именно там се играят срещите на националите ни, с някои изключения.

Скрийншот: Васил Терзиев/Facebook

Дори временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов се включи и написа: "Като временно изпълняващ функциите на кмет на Варна мога да свидетелствам за преговорите ни с председателя на волейболната федерация, за начина, по който се преборихме да бъде подкрепено финансиране на домакинството от иначе враждебното мнозинство в Общинския съвет. Варна вече беше обявена като българския град-домакин на първенството (вижте страницата му в Уикепедия, например). Късното включване на София в процеса може да стане единствено за сметка на Варна!".

Още: Бленджини каза кои волейболисти никога няма да попаднат в националния отбор

"Само голямото село ще живее с волейболът, а другите по-малки села и паланки???", пише жител на Шумен. А млада варненка добавя: "Не е коректно, г-н Терзиев, лакомията е вредна! Ако нашите момчета не бяха станали втори, дали така щяхте да се полакомите да прилапате и европейското по волейбол? Или тимът може да играе във Варна само, ако не е втори? Нямам спомени да сте успявали да напълните залата си в София до момента. За разлика от Варна, дори когато нашите волейболисти са били в най-лошата си форма."

Снимка: BFV.bg

Мнозина пишат, че Варна чака това европейско още преди националите ни да спечелят сребърните медали на световното и винаги е подкрепяла отбора, а не само когато постига големи успехи.

Още: България с уникално класиране в световната ранглиста във волейбола - влезе в световния елит!

В спора се включват и софиянци: "Г-н Васил Терзиев , това би било чудесно! Но как и къде ще домакинстваме?? Къде има подсигурени парко места при такива масови събития? Как и кога ще се справите с паркоместата в София??? Вие шофирате ли?". "Софиянец съм, но също съм против подобно присвояване. Нека кмета направи така, че София да стане център на развитие за баскетбол и постигне същите успехи в баскетбола. Тогава нека си приписват заслугите.", пише друг столичанин.

Европейско първенство по волейбол 2026

Припомняме, че Европейското първенство по волейбол догодина ще се проведе от 10 до 27 септември. Преди дни стана ясно, че България попада във възможно най-тежката група "B" където е действащият европейски шампион Полша. Освен това, в групата са още отборите на Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел. България ще приеме Европейското първенство по волейбол при мъжете за пети път.