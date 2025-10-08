"Ако не убия 200-300 човека, не мога да спя спокойно": Страстта на Любо Ганев, която му докарвала безсънни нощи (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев даде интервю пред колегите от Sportal.bg, в което говори за голямата си страст - гейминга. Легендарният състезател разкри, че е любител на т.нар. "шутъри" и се пошегува, че ако не убие 200-300 човека, не може да си легне спокойно. Според Ганев в една от годините му в Италия той е изхабил настоящ еквивалент на сума от 25-30 000 евро за игри. Русенецът върна лентата назад и до емблематична случка, свързана с безсънна нощ отново заради разпускане пред компютъра.

Любо Ганев и геймингът

"Когато започнах, освен компютърните игри, вече имаше Sega Mega Drive. Всякакви игри са минали през ръцете ми. Една от годините, когато играех в Италия, бях дал сегашна сума към 25-30 000 евро за игри. И това за една година. Взимам, превъртам играта, но аз играя само шутъри", започна Ганев.

"Ако не убия 200-300 човека в игрите, не мога да си легна спокойно. Такиви игри обичам. Аз съм специално за шутърите. Игри, като Call of Duty, Counter-Strikе и Battlefield. Играя през нощта, защото през деня нямам време", уточни той.

Няма да забравя една история. С Пламен Костантинов отиваме в Солун и сме в един апартамент. Играхме заедно в Арис. Аз веднага започвам да си разопаковам компютъра. Подреждам тонколони, да се чуват звуци. Пускам една игри и Пламен става сутринта и ме гледа още на компютъра. Колега, кога стана? Аз му отговорих, че не съм лягал. Това беше преди първата ни тренировка. Който харесва игрите, намира време", заяви Любо Ганев в Block Out.

