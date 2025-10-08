Матей Казийски за волейболистите: Невероятно постижение за толкова млад отбор, дано е само първата крачка!

Един от най-добрите български волейболисти в последните двайсетина години Матей Казийски не спести похвалите си за националния отбор на страната, който успя да спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините. Родният посрещач, който през новия сезон ще защитава цветовете на пловдивския Локомотив Авиа, говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че постижението на „лъвовете“ е невероятно с оглед на факта, че тимът ни е доста млад.

Матей Казийски допълни, че не е имал възможност да гледа всички мачове на националния отбор, тъй като е бил в тренировъчен режим, но е проследил внимателно полуфинала срещу Чехия и финала срещу Италия. Ветеранът сподели, че се надява това да бъде само първата крачка към много по-големи неща, които младите „лъвовете“ да постигнат в бъдеще.

„Да, разбира се, имах шанс, въпреки че в по-голямата част от мачовете само притичвахме, защото се случваха по време на нашите тренировки в Италия. Но притичвахме във всяка почивка да гледаме откъси, но полуфинала и финала успях да ги гледам целите. Наистина съм изключително щастлив от техния успех. Страхотно се представиха, невероятно постижение за толкова млад отбор. Надявам се това да е само първата крачка към много по-големи неща“, заяви родният волейболист.

