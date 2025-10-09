Любо Ганев: На 14 октомври ще решим в София или Варна ще домакинстваме на Евро 2026

На 14 октомври ще стане ясно дали в София или във Варна ще домакинства националният отбор по волейбол на България на предстоящото Европейско първенство през 2026 година. Това разкри президентът на родната федерация Любо Ганев в интервю за колегите от „Дспорт“. Както е известно, страната ни ще приеме част от двубоите от престижната надпревара. Мачове ще се играят в още 3 държави-домакин.

Ганев сподели, че решението къде ще домакинства България ще бъде взето на предстоящото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол. За момента изглежда, че София има по-големи шансове, тъй като залата в столицата има по-голям капацитет.

Какво обясни Любо Ганев

„След решението на Софийска община, което е днес, остават няколко неща, чакаме документи от Министерството на спорта, тъй като бяхме заявили, че ще бъде във Варна, че ще позволи преместването, както и от Европейската конфедерация, което вече получихме. След това ще имаме заседание на Управителния съвет. Каквото и да решим, както в националния отбор не разделяме кой е по-важен, така и няма как да разделяме гражданите на България, защото това е националният отбор на България и той ще играе за феновете на България”.

„Апелирам за подкрепа във всеки град. Ако изберем София, го правим за това, че във всяка зала има около 2000 блокирани места за официални лица и др. Ако е във Варна, ще продадем 3000 билета, а в София – 10 000 билета. Искаме да дадем възможност на феновете да дойдат да видят и да се докоснат до своите любимци. Много българи ми се обадиха от чужбина, че ще дойдат да ни подкрепят, без значение къде ще играят. Нека не се делим на градове, всички сме българи и трябва да подкрепим националния отбор”.

„Ние имаме устните потвърждения от Министерството на спорта, очакваме писмено, за да информираме CEV, който е дал принципно съгласие. От CEV са разрешили, защото целта е да се играе пред по-пълни зали и повече фенове. От CEV ни казаха, че трябва да използваме момента и да играем във възможно най-големите зали. Ние няма да делим хората, дали си от София, Варна или Бургас, ти подкрепяш отбора”.

„Дори когато сме играли във Варна, публиката е била не само от Варна. Ще разчитаме на публиката за първите домакински мачове на тези момчета, които станаха световни вицешампиони. Трябва като държава и федерация да им осигурим най-добрите условия, за да позволим на феновете да се докоснат до тях. Благодаря на Община Варна, която направи всичко възможно, но сега се появи тази възможност”, заяви президентът на федерацията по волейбол.

