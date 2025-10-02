Бленджини каза кои волейболисти никога няма да попаднат в националния отбор

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини коментира целите на тима на предстоящото Европейско първенство догодина. "Лъвовете" са световни вицешампиони, след като завоюваха сребърните медали от планетарния шампионат миналата седмица и сега са се прицелили в титлата на Стария континент. Следващата година предстои Европейско първенство, на което един от домакините ще бъде България. През 2027 година ще се проведе ново издание на Световното първенство в Полша, където българският тим ще бъде вече сред фаворитите и трябва да защитава статута си на вицешампион. А година по-късно са Олимпийските игри в Лос Анджелис, които са основната цел пред селекционера Джанлоренцо Блендижи и "трикольорите".

Бленджини каза кои играчи няма да попаднат в националния отбор

Първата стъпка към олимпийския връх е Европейското първенство, за което тази събота ще бъде изтеглен жребият. Бленджини заяви, че няма предпочитания за дадени съперници. Той даде специално интервю в студиото на волейболното предаване на Sportal.bg - Blocк Out, в което коментира целите през следващите години и за кого е затворена вратата към националния отбор. Бленджини е категоричен, че всеки може да попадне в селекцията му, освен играчите, които вече са отказвали покани.

"Почти всеки би могъл да попадне в националния отбор. Той не е нещо завършено, формира се на база няколко компонента. Един от тях е представянето на играчите през клубния сезон, от това дали са титуляри в отборите си или резерви. Единствено тези, които отказаха - за тях няма да бъдат правени изключения", категоричен бе Джалоренцо Бленджини.

За целите на Европейското първенство:

"Нямаме информация с кои отбори бихме се паднали. Нека да изчакаме до събота. Нямам специфични предпочитания. Европейското е силен турнир, почти като Световното. В Европа сме по-ощетени относно възможността за класиране на олимпийски игри отколкото другите континентални първенства", заяви италианският специалист. "Журналистите винаги искат да чуят конкретни цифри. Наясно съм, че с това второ място на световно първенство очакванията стават доста завишени, но най-важното е кой в какво състояние ще влезе в тези мачове. Аз към този момент мога да кажа, че всички си даваме ясна сметка колко трудно ще е това европейско първенство. Но преди да стигнем до европейското имаме да изиграем една Лига на нациите, в която трябва да се справим добре и не само да поддържаме точки ни в световната ранглиста, а и да ги увеличим."

