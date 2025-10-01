Ключовият елемент в играта, който България трябва да подобри, за да стане №1 в света

Националният отбор по волейбол на България трябва да подобри сервиса си, ако иска да бъде номер 1 в света. Това смята бившият капитан Владо Николов, който е и баща на две от звездите в настоящия отбор - Алекс и Мони. Според Николов, Италия е победила България заради много силния си начален удар. Нашият тим трябва да се научи да изпълнява по-силен сервис, но също така и да умее да посреща силни сервиси, вярва Владо Николов. И добавя, че има 5 отбора в света, които са по-добри от България, а те могат да бъдат догонени, когато всички от националния отбор заиграят във водещи клубове в света.

България трябва да се научи да изпълнява по-силен начален удар

"В спорта парите имат значение, но не са най-важното и не това е определящо. Нас италианците не ни биха на финала, замеряйки ни с евро, а с много силен начален удар. Трябва да се научим да изпълняваме по-силен начален удар и да посрещаме също толкова силен. Това е ключът към бъдещите успехи", заяви Владо Николов пред bTV.

Волейболистите ни трябва да играят във водещи клубове в света, за да може България да се конкурира с най-силните нации

"Работата, която свършиха децата, е много, но, ако искат да стъпят на върха, ги чака същото в следващите 8-10-15 години. Въпреки грандиозния резултат, в света има 5 отбора, които са по-добри от нас - Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. Ще ги догоним, когато всички в националния отбор започнат да играят във водещи клубове в света целогодишно. Това е единственият начин. Да могат да са подготвени за следващия финал и емоционално" добави още той.

