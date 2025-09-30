Радев награждава с почетни плакети волейболните национали

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието ще се проведе на 1 октомври (сряда) от 11:00 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

ОЩЕ: Спортните герои на България се завърнаха у дома! (ВИДЕО+СНИМКИ)

Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините, съобщиха от пресслужбата на държавни глава.

Националите се прибраха днес в София след постигнатия исторически успех на шампионата на планетата.

Тази вечер те ще бъдат представени и на площада пред храм-паметника "Свети Александър Невски" в центъра на София. Освен любовта на народа, националите получиха и финансова премия от държавата за уникалното им представяне във Филипините. Националите по волейбол бяха посрещани от спортния министър Иван Пешев, който отиде с правителствения самолет, за да ги вземе от Истанбул. А в София министърът обяви пред медиите, че националният отбор ще бъде възнаграден с финансова премия на стойност 520 000 лева, осигурена от Министерството на младежта и спорта. ОЩЕ: Ето паричната премия, с която държавата награди волейболните национали