Блестящ Мони Николов и 7 от 7 за тима на българския талант в Русия (ВИДЕО)

Отборът на големия ни волейболен талант Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, постигна седми пореден успех в Суперлигата на Русия! Възпитаниците на бившия селекционер на "лъвовете" Пламен Константинов разгромиха у дома Нова (Новокуйбишевск) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:15). Николов изигра пореден солиден двубой и реализира 4 точки (50% ефективност в атака - +1), за да получи оценка 6.7 за играта си, която бе най-високата в мача.

Седма поредна победа за Локо Новосибирск

Така Локомотив остава лидер във временното класиране с пълен актив от 21 точки и геймова разлика 21:1. В следващия осми кръг Николов и съотборниците му от Локомотив гостуват на шампиона Зенит в Казан на 22 ноември.

Иначе белгиецът Сам Деру стана най-резултатен за Локомотив с 12 точки. Егор Феоктисов добави още 11. Диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев се отличи с 10 точки.

В предишните пет кръга от руската Суперлига Симеон Николов и Локомотив Новосибирск записаха пет чисти победи с по 3:0. В предишния – 3:0 срещу Белогорие, в пети кръг - 3:0 срещу Динамо-ЛО Сосновий Бор. В четвърти кръг - 3:0 срещу Газпром Юрга. В третия кръг – отново 3:0, този път срещу МГТУ. Именно след тази победа Локо излезе на върха в шампионата. Във втория кръг записа победа с 3:1 над Динамо-Урал и в първия – с 3:0 над Кузбас Кемерево.