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България срази европейския шампион Сърбия и е на полуфинал в Берлин

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България срази европейския шампион Сърбия и е на полуфинал в Берлин
Снимка: cev.eu
Националния отбор по волейбол победи европейския първенец Сърбия с 3:2 гейма (25:21, 24:26, 25:22, 20:25, 15:13) в последен двубой от груповата фаза от квалификационния турнир за Олимпийските игри в Токио през лятото.

Възпитаниците на Силвано Пранди поведоха с 2:1 в геймовете, а след това италианският селекционер извади всичките си титуляри в опит да ги захрани за полуфиналите. Дори това не помогна на Сърбия да спечели мача, след като "плавите" взеха следващия гейм, но след това водени от братята Пенчеви "лъвовете" спечелиха тайбрека с 15:13 и взеха мача.

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Това означава, че утре България ще срещне Словения или домакините от Германия в полуфинален мач от турнира. Повече подробности за победата ни срещу Сърбия - вижте в Sportlive.bg.

Actualno.com

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