България срази европейския шампион Сърбия и е на полуфинал в Берлин
Националния отбор по волейбол победи европейския първенец Сърбия с 3:2 гейма (25:21, 24:26, 25:22, 20:25, 15:13) в последен двубой от груповата фаза от квалификационния турнир за Олимпийските игри в Токио през лятото.
Къде и кога да гледаме решаващия мач България - Сърбия
Българският национален отбор по волейбол излиза в трети мач от олимпийската квалификация в Берлин днес. Двубоят започва в 15,20 часа, а...
Редактор:
Александър Коларов
Етикети: Волейбол Национален отбор по волейбол
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