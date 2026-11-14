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Страхотно! Отборът на братя Николови е на финал за Суперкупата на Италия

14 ноември 2026, 22:50 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Lube Volley
Страхотно! Отборът на братя Николови е на финал за Суперкупата на Италия

Огромен успех за българските волейболни звезди в Италия. Отборът на Лубе Чивитанова, в чиито редици играят Александър и Симеон Николови, се класира за финала на Суперкупата на Италия. Тимът си осигури място сред финалната двойка след категоричен успех с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) над Верона. В мача за трофея Лубе ще се изправи срещу Перуджа. Финалът е насрочен за неделя, 15 ноември, от 19:00 часа българско време.

Лубе е на финал за Суперкупата на Италия

В първия 1/2-финал настоящият носител на Суперкупата Перуджа се наложи над Тренто с 3:1. Лубе Чивитанова не е печелил трофея от 2014 година насам, а за последно игра финал през 2023 година. Иначе срещу Верона братя Николови и съотборниците им доминираха, като особено убедителни бяха във втория гейм, който спечелиха с 25:13. Александър Николов бе най-резултатен за победата с 16 точки, а неговият брат Симеон Николов завърши с 5 точки. Матия Ботоло добави 12 точки за успеха на Лубе Чивитанова. 

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Лубе Чивитанова

Това е поредна стъпка за тима на Лубе, който прави фантастичен старт на сезона в Италия. Кучине има пет победи в първите си пет мача, а българските национали са сред лидерите в индивидуалните класации на шампионата след изиграването на петте кръга от Суперлигата. Алекс Николов оглави класацията по средна резултатност сред водещите реализатори, а Мони е първи сред разпределителите.

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Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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